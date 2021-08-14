Опрос показал, почему 1,1 миллиона граждан Израиля отказываются от вакцинации

Image 16+
Опрос показал, почему 1,1 миллиона граждан Израиля отказываются от вакцинации
В Мире

Профессор Михаль Гринштейн-Вайсс, которая представляет Институт социальной политики (SPI) Вашингтонского университета, посредством проведенного 11 и 12 августа опроса попыталась выяснить, почему 1,1 миллиона граждан Израиля отказываются от вакцинации от коронавируса, хотя не имеют никаких противопоказаний.

В исследовании приняли участие 925 человек от 18 лет и старше. Социологи интересовались у непривитых людей, почему они так и не поставили себе прививку от коронавируса, хотя Израиль, как известно, шел «впереди планеты всей» по темпам вакцинации.

Из 925 человек 11 процентов ответили, что не вакцинировались. Из этого числа 75 процентов заверили, что и не собираются этого делать. Треть непривитых респондентов указывали на то, что чувствуют себя защищенными, поскольку ковидом уже переболели и потребности в вакцине не видят.


«Эта треть опрошенных, на самом деле, не против вакцинации. Им просто необходимо объяснить, почему им нужно делать прививки, даже если они уже болели», - отметила Михаль Гринштейн-Вайсс. 

Она убеждена, что принуждение со стороны правительства не выход и вызовет еще большее сопротивление граждан. Профессор считает, что следует улучшить просветительскую работу и объяснить, почему вакцинация необходима даже после перенесенного заболевания.

Кроме того, 46 процентов опрошенных заявили, что ничего не знают о долгосрочных последствиях вакцины. Еще 40 процентов не верят в эффективность вакцины или не считают ее безопасной даже в краткосрочной перспективе. 17 процентов респонденток опасаются влияния вакцины на фертильность.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-79529

Не забудьте добавить «INFORMING» в источники новостей

Не забудьте поделиться новостью!

Лента
Опрос показал, почему 1,1 миллиона граждан Израиля отказываются от вакцинации

Сегодня, 17:10

Сивков: поражение США в Афганистане исключает «ловушки» для РФ

Сегодня, 14:55

Исландия полностью закончила вакцинацию от коронавируса COVID-19, но заболеваемость снова растет

Сегодня, 14:50

Ученые призвали богатые страны отказаться от третьей дозы вакцины от коронавируса

Сегодня, 11:40

National Interest: К Третьей мировой войне приведет сговор России и Китая

Вчера, 12:45

Гюней Йылдыз: Турция от активной экспансии в Средней Азии отказалась из-за России

Вчера, 09:35

В США подросткам в обмен на вакцинацию от COVID-19 дарят наушники AirPods

Вчера, 09:15

Более 800 врачей призывают губернатора Флориды отменить распоряжение о запрете на использование в школах масок

Вчера, 08:30

BBC использовал фотомонтаж: россиянин намерен встретиться в суде с британскими журналистами

12-08-2021, 21:50

Китайские СМИ в статьях о коронавирусе COVID-19 ссылались на несуществующего биолога

12-08-2021, 16:50

Экс-глава Минздрава: Израиль перешел от нулевой смертности к почти катастрофе

12-08-2021, 00:55

Из магазинов Бельгии начали изымать десятки вызывающих рак продуктов питания

12-08-2021, 00:55

BBC ошиблось в позициях на «доказательных» картах в расследовании по Ливии

11-08-2021, 21:56

Где и сколько умирает людей в мире после вакцинации от коронавируса

11-08-2021, 17:30

Глава минздрава Грузии Тикарадзе выступила против обязательной вакцинации от COVID-19

11-08-2021, 14:40

В Британии среди госпитализированных с коронавирусом почти 35% оказались полностью привитыми

10-08-2021, 10:15

Привитые от COVID-19 жители Германии хотят ограничить непривитых

9-08-2021, 23:25

Директор NIH: США пока не удается создать коллективный иммунитет, несмотря на массовую вакцинацию

9-08-2021, 22:40

National Interest: Россия и Израиль могут начать войну в ближайшее десятилетие

9-08-2021, 18:10

Российские ледоколы будут строить в Турции

9-08-2021, 16:55

ОБСУДИТЬ

Комментарии для сайта Cackle
Терапевт Столповская: многие из пациентов - заболевшие коронавирусом сразу после вакцинации
  • 12-08-2021, 11:45

Терапевт Столповская: многие из пациентов - заболевшие коронавирусом сразу после вакцинации

Терапевт из Москвы Елена Столповская сообщила, что летняя вспышка коронавируса завершена, но заболевшие еще есть, хотя их количество заметно

Врач Соловьев объяснил, почему вакцинация не остановит четвертую волну COVID-19
  • Вчера, 11:10

Врач Соловьев объяснил, почему вакцинация не остановит четвертую волну COVID-19

Врач, эксперт лабораторной диагностики Александр Соловьев считает, что вакцинация не сможет остановить четвертую волну коронавируса. Поэтому, на

Врачи из Петербурга назвали «убийственные» последствия «ковида»
  • Вчера, 12:20

Врачи из Петербурга назвали «убийственные» последствия «ковида»

В минувшем году Петербург отличился рекордным ростом смертности. Коронавирус в этом, конечно, сыграл не последнюю роль, но свою лепту внесли и

Министр Шойгу заявил, что ему посчастливилось работать с осужденными за геноцид
  • 12-08-2021, 08:15

Министр Шойгу заявил, что ему посчастливилось работать с осужденными за геноцид

О работе с бывшими лидерами Югославии, осужденными за геноцид, рассказал министр обороны России Сергей Шойгу. Он заявил на молодежном форуме

50 граммов сала ежедневно помогают бороться с коронавирусом
  • 12-08-2021, 17:35

50 граммов сала ежедневно помогают бороться с коронавирусом

Сало - традиционная закуска и один из самых популярных продуктов для многих россиян. Сало полностью состоит из триглицеридов - насыщенных жирных

Гюней Йылдыз: Турция от активной экспансии в Средней Азии отказалась из-за России
  • Вчера, 09:35

Гюней Йылдыз: Турция от активной экспансии в Средней Азии отказалась из-за России

Турция отказалась от активной экспансии в Средней Азии из-за России, которая способна предпринять попытку «заблокировать» политические инициативы

Новости партнеров
Новости партнеров
Экс-глава Минздрава: Израиль перешел от нулевой смертности к почти катастрофе
  • 12-08-2021, 00:55

Экс-глава Минздрава: Израиль перешел от нулевой смертности к почти катастрофе

Экс-глава Минздрава Израиля Юлий Эдельштейн обратил внимание на то, что страна находится на грани катастрофы с точки зрения заболеваемости

Стало известно о новых побочных эффектах от вакцин Pfizer и Moderna
  • 12-08-2021, 12:05

Стало известно о новых побочных эффектах от вакцин Pfizer и Moderna

Европейский регулятор лекарственных средств (EMA) изучает, могут ли вакцины Pfizer и Moderna вызывать заболевания почек и кожную аллергическую

Минздрав объяснил выдачу разных лекарств при коронавирусе COVID-19
  • Вчера, 08:35

Минздрав объяснил выдачу разных лекарств при коронавирусе COVID-19

О том, почему пациенты при COVID-19 пациентам назначают разные лекарства, рассказала заместитель министра здравоохранения Свердловской области

Исландия полностью закончила вакцинацию от коронавируса COVID-19, но заболеваемость снова растет
  • Сегодня, 14:50

Исландия полностью закончила вакцинацию от коронавируса COVID-19, но заболеваемость снова растет

В Исландии, несмотря на вакцинацию свыше 90% взрослого населения, снова начало расти число случаев заражения коронавирусом. После того как в течении