Опрос показал, почему 1,1 миллиона граждан Израиля отказываются от вакцинации

Профессор Михаль Гринштейн-Вайсс, которая представляет Институт социальной политики (SPI) Вашингтонского университета, посредством проведенного 11 и 12 августа опроса попыталась выяснить, почему 1,1 миллиона граждан Израиля отказываются от вакцинации от коронавируса, хотя не имеют никаких противопоказаний.

В исследовании приняли участие 925 человек от 18 лет и старше. Социологи интересовались у непривитых людей, почему они так и не поставили себе прививку от коронавируса, хотя Израиль, как известно, шел «впереди планеты всей» по темпам вакцинации.

Из 925 человек 11 процентов ответили, что не вакцинировались. Из этого числа 75 процентов заверили, что и не собираются этого делать. Треть непривитых респондентов указывали на то, что чувствуют себя защищенными, поскольку ковидом уже переболели и потребности в вакцине не видят.

«Эта треть опрошенных, на самом деле, не против вакцинации. Им просто необходимо объяснить, почему им нужно делать прививки, даже если они уже болели», - отметила Михаль Гринштейн-Вайсс.

Она убеждена, что принуждение со стороны правительства не выход и вызовет еще большее сопротивление граждан. Профессор считает, что следует улучшить просветительскую работу и объяснить, почему вакцинация необходима даже после перенесенного заболевания.

Кроме того, 46 процентов опрошенных заявили, что ничего не знают о долгосрочных последствиях вакцины. Еще 40 процентов не верят в эффективность вакцины или не считают ее безопасной даже в краткосрочной перспективе. 17 процентов респонденток опасаются влияния вакцины на фертильность.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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