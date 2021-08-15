Профессор Огорек: коронавирус недостаточно опасен для обязательной вакцинации

Введение обязательной вакцинации против коронавируса в мире чисто теоретически возможно, но на практике воплотить эту меру мешает низкая смертность вируса. Это и еще ряд других резонансных заявлений в интервью изданию WirtschaftsWoche сделал профессор права и директор Института публичного права и административной науки Кельнского университета Маркус Огорек.

По его словам, введение обязательной вакцинации - это серьезное посягательство на фундаментальное право физической неприкосновенности человека. Оно возможно, но только в качестве последней, крайне меры - когда смертность зашкаливает. История знает примеры применения такой меры. В 1949 году правительство внедрило обязательную вакцинацию от оспы. В 1959 году Федеральный административный суд постановил, что обязательная вакцинация не противоречит конституции страны. И тогда она (обязательная вакцинация) просуществовала 26 лет.

Но, подчеркивает профессор, от оспы в то время умирали более 30 процентов зараженных, тогда как уровень смертности от коронавируса находится на уровне 2,3 процента.

«Я не думаю, что обязательная вакцинация для всех может быть оправдана в настоящее время. Не стоит забывать, что мы боремся не только с вирусом, но и с проблемами принятия», - говорит господин Огорек.

Приходится признать, что в обществе сложилась определенная усталость от вакцинации, отчасти она связана с недоверием к препаратам.

Примечательно, что при всем этом профессор не против введения обязательной вакцинации в профессиональных кругах и поддерживает ограничения для тех, кто отказывается прививаться, не имея основания для медотвода, - грубо говоря, пользуется своим правом отказаться от вакцины.

«На мой взгляд, это не имеет никакого отношения к обязательной вакцинации», — резюмировал Огорек.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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