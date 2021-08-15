Партия «Родина» обратилась в ЦИК с требованием разобраться в причинах отказа кандидатам в ЗакС

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Партия «Родина» обратилась в ЦИК с требованием разобраться в причинах отказа кандидатам в ЗакС
Политика
Фото: cikrf.ru

Петербургское отделение партии «Родина» обратилось в Центризбирком с просьбой отменить решение городской избирательной комиссии Санкт-Петербурга. Ранее кандидатам от «Родины» сообщили? что в ходе проверки представленных подписных листов сотрудники избиркома обнаружили от 18 до 20% недействительных подписей. В результате партия подала официальную жалобу в ЦИК РФ. 

За день до этого горизбирком оставил в силе решение ТИК №17 о не допуске до выборов Татьяны Булановой. Певице отказали в регистрации на выборах в ЗакС, также сославшись на большой процент брака в бюллетенях. 

Андрей Петров, возглавляющий городское отделение партии «Родина» считает поведение аппарата ошибочным. По его словам, подписи для разных кандидатов собирала одна команда, а потому разница между процентом брака в подписях за Максима Шугалея (5%) и за Татьяну Буланову (18%) выглядит странно. 

Стоит отметить, что после отказа в регистрации Татьяна Буланова записала видеообращение к главе ЦИК Элле Памфиловой. В нем певица и общественный деятель попросила взять процесс выборов в Петербурге под особый контроль. После этого ЦИК отправил в Северную столицу специальную комиссию. А в самом городе на Неве Булановой отказали в регистрации кандидатом в депутаты городского парламента.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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