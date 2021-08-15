Актер Александр Бухаров считает «Солнцепек» антивоенным фильмом

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Актер Александр Бухаров считает «Солнцепек» антивоенным фильмом
В России
Актер Александр Бухаров

Александр Бухаров, сыгравший главного героя фильма «Солнцепек» Влада Новожилова, рассказал о съемках картины, отношениях с коллегами и эмоциях, которые он испытал во время съемочного процесса.

Съемки, по его словам, проходили по-разному. При осознании, что испытали люди в Луганске в 2014-м, становилось тяжело. 

«В работе некоторые сцены давались мне очень тяжело, но я понимал, какая ответственность на мне лежит, насколько это серьезный проект, как он важен сейчас», - рассказывает актер.

Все пытались абстрагироваться, иначе работать было бы невозможно. Актеры подшучивали друг над другом, поэтому на съемочной площадке сложилась теплая и дружеская обстановка. 

«Шуток было много, мы пытались подтрунивать друг над другом, смеяться, чтобы избежать стрессовых ситуаций, потому что на такие темы, которые затрагивает «Солнцепёк». <…> Мы до сих пор созваниваемся, переписываемся, у нас остались теплые отношения», - отмечает он.

Самым запоминающимся, по словам Бухарова, была работа с такими актерами, как Кравченко, Дохненко, Ильин, общение с участниками тех событий. Ну а самым тяжёлым оказалось осознание того, что война делает с людьми, видеть искалеченные тела и т.д. 

«Только моя отстраненность и понимание, что это все-таки кино, в какой-то мере спасали меня от этого ужаса. Не представляю, что пережили люди, которые проживали это в реальности», - признался артист.

Актер уверен – фильм привлечет большое внимание. Мнения о нем могут быть разными, ведь тема очень болезненная.

«Мы попытались снять картину честно. И теперь я хочу, чтобы зритель пришел, посмотрел ее и не допускал этого больше никогда. Война - это ужасно! Такие фильмы необходимо снимать и обязательно нужно их смотреть, чтобы люди никогда не забывали», - подытожил Бухаров.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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