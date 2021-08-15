Чехия продолжает покупать оружие у РФ после публичной критики в адрес Кремля

Обозреватель Виктор Сокирко прокомментировал отношения Чехии и России. Несмотря на то, что последняя подвергает Москву публичной критике, она продолжает покупать у нее оружие и продавать свое. Об этом сообщает «Свободная пресса».

В последнее время в адрес России «прилетело» немало обвинений. В частности, Чехия заявила о причастности Москвы к диверсиям, а позже выслала из страны российских дипломатов.

Автор статьи обратил внимание на то, что оба государства никогда не лидировали в сфере производства вооружения. Чехия может похвастаться разве что своим стрелковым оружием, основным покупателем которого являются США.

При этом чешской стороне удается иметь неплохой заработок импортом оружия из России. Получая товар, она продает его третьим государствам, которые не могут сотрудничать с Москвой напрямую из-за санкций. Таким образом, такая теневая схема позволила Чехии оказаться в пятерке мировых продавцов вооружения.

По мнению обозревателя, успех, который Праге удалось достигнуть, носит временный характер. Лидерами в поставках оружия являются США и Россия, которые, к слову говоря, сами используют исключительно свое вооружение. Все потому, что между страной-импортером и экспортером создается некая зависимость. Но в условиях войны такой расклад дел небезопасен.

Эксперт отмечает, что торговля вооружением занимает важную роль в политической жизни страны. Таким образом государство, предоставляющее технику, способно продвинуть свои интересы во всем мире. Например, поставки российских ЗРК С-300 и С-400 обеспечивают Москве союзническое взаимодействие.

В целом, в российском вооружении сегодня заинтересованы Турция, Индия, Ирак, Иран, Китай, Белоруссия, Казахстан и другие. А вот Чехия заключила последний официальный контракт с Россией в 2000 году. Тогда она получила вертолеты Ми-17 1Ш. Не исключено, что Прага по сей день покупает оружие у Москвы, однако в самой Чехии оно не появляется, так как сразу направляется в другие страны. Видимо, внешние конфликты не являются помехой для бизнеса.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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