Американцы обвинили Россию в морском браконьерстве

Image 16+
Американцы обвинили Россию в морском браконьерстве
В Мире

Национальное управление океанических и атмосферных исследований (NOAA) представило в Конгрессе США доклад по улучшению международного регулирования рыболовства, в котором содержится обвинение российских рыбаков в нелегальном промысле морских био-ресурсов.


Как отмечено в документе, Россия ведет нелегальный промысел и прилов охраняемых морских обитателей в водах Антарктики.  В докладе подчеркивается, что российские суда нарушали меры Комиссии по сохранению морских живых ресурсов Антарктики (АНТКОМ), а власти не приняли никаких  мер по наказанию нарушителей.

По данным NOAA, 31 страна и организация занимаются нелегальным промыслом и допускает прилов охраняемых морских обитателей.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-79529

Не забудьте добавить «INFORMING» в источники новостей

Не забудьте поделиться новостью!

Лента
Американцы обвинили Россию в морском браконьерстве

Сегодня, 11:25

Чехия продолжает покупать оружие у РФ после публичной критики в адрес Кремля

Вчера, 20:30

Профессор Огорек: коронавирус недостаточно опасен для обязательной вакцинации

Вчера, 19:00

Вирусолог Лопес Герреро: идею ревакцинации продвигают фармацевтические компании

Вчера, 15:50

Politico: Потраченные США на афганскую армию 88 млрд долларов превратились в пыль

Вчера, 10:00

На вакцинированных израильтян приходится 53% ежедневных случаев заражения коронавирусом

Вчера, 10:00

Опрос показал, почему 1,1 миллиона граждан Израиля отказываются от вакцинации

14-08-2021, 17:10

Сивков: поражение США в Афганистане исключает «ловушки» для РФ

14-08-2021, 14:55

Исландия полностью закончила вакцинацию от коронавируса COVID-19, но заболеваемость снова растет

14-08-2021, 14:50

Ученые призвали богатые страны отказаться от третьей дозы вакцины от коронавируса

14-08-2021, 11:40

National Interest: К Третьей мировой войне приведет сговор России и Китая

13-08-2021, 12:45

Гюней Йылдыз: Турция от активной экспансии в Средней Азии отказалась из-за России

13-08-2021, 09:35

В США подросткам в обмен на вакцинацию от COVID-19 дарят наушники AirPods

13-08-2021, 09:15

Более 800 врачей призывают губернатора Флориды отменить распоряжение о запрете на использование в школах масок

13-08-2021, 08:30

BBC использовал фотомонтаж: россиянин намерен встретиться в суде с британскими журналистами

12-08-2021, 21:50

Китайские СМИ в статьях о коронавирусе COVID-19 ссылались на несуществующего биолога

12-08-2021, 16:50

Экс-глава Минздрава: Израиль перешел от нулевой смертности к почти катастрофе

12-08-2021, 00:55

Из магазинов Бельгии начали изымать десятки вызывающих рак продуктов питания

12-08-2021, 00:55

BBC ошиблось в позициях на «доказательных» картах в расследовании по Ливии

11-08-2021, 21:56

Где и сколько умирает людей в мире после вакцинации от коронавируса

11-08-2021, 17:30

ОБСУДИТЬ

Комментарии для сайта Cackle
Стрелков: полный захват Афганистана талибами может принести России новую войну
  • Вчера, 20:30

Стрелков: полный захват Афганистана талибами может принести России новую войну

Российский военный, публицист, бывший министр обороны ДНР Игорь Стрелков на своем Telegram-канале прокомментировал ситуацию с Афганистаном. На данный

Делягин: медики считают, что риск причинения вреда здоровью вакцинами намного превышает пользу
  • Сегодня, 10:55

Делягин: медики считают, что риск причинения вреда здоровью вакцинами намного превышает пользу

Риск причинения вреда здоровью человека в результате введения вакцин несоизмерим и многократно превышает эффективность их применения. Такие выводы

Исландия полностью закончила вакцинацию от коронавируса COVID-19, но заболеваемость снова растет
  • 14-08-2021, 14:50

Исландия полностью закончила вакцинацию от коронавируса COVID-19, но заболеваемость снова растет

В Исландии, несмотря на вакцинацию свыше 90% взрослого населения, снова начало расти число случаев заражения коронавирусом. После того как в течении

Биолог Ермакова: В гибели детей обвинят врачей, но виновата вакцинация от COVID-19
  • Сегодня, 15:30

Биолог Ермакова: В гибели детей обвинят врачей, но виновата вакцинация от COVID-19

Активистка российского анти-ГМО движения, доктор биологических наук Ирина Ермакова призывает власти отказаться от идеи проведения массовой вакцинации

Опрос показал, почему 1,1 миллиона граждан Израиля отказываются от вакцинации
  • 14-08-2021, 17:10

Опрос показал, почему 1,1 миллиона граждан Израиля отказываются от вакцинации

Профессор Михаль Гринштейн-Вайсс, которая представляет Институт социальной политики (SPI) Вашингтонского университета, посредством проведенного 11 и

Профессор Огорек: коронавирус недостаточно опасен для обязательной вакцинации
  • Вчера, 19:00

Профессор Огорек: коронавирус недостаточно опасен для обязательной вакцинации

Введение обязательной вакцинации против коронавируса в мире чисто теоретически возможно, но на практике воплотить эту меру мешает низкая смертность

Новости партнеров
Новости партнеров
Биолог Симак заявил, что новая волна ковида заберет жизни полумиллиона россиян
  • 14-08-2021, 08:35

Биолог Симак заявил, что новая волна ковида заберет жизни полумиллиона россиян

Биолог, проректор по научной работе в Государственном областном университете Наяновой Самарского региона Сергей Симак, выступающий в поддержку

На вакцинированных израильтян приходится 53% ежедневных случаев заражения коронавирусом
  • Вчера, 10:00

На вакцинированных израильтян приходится 53% ежедневных случаев заражения коронавирусом

Эпидемиологическая ситуация в Израиле оставляет желать лучшего. Как стало известно, за прошедшие сутки уровень заражения коронавирусом вырос до

Главврач Живов предложил выгнать врачей-антиваксеров из профессии
  • Вчера, 10:40

Главврач Живов предложил выгнать врачей-антиваксеров из профессии

Главврач Ильинской больницы в Подмосковье Алексей Живов, поддерживающий идею о массовой вакцинации, снова высказался о прививках от коронавируса. В

Коротченко заявил о желании 70% украинских военных перейти в российскую армию
  • 14-08-2021, 12:55

Коротченко заявил о желании 70% украинских военных перейти в российскую армию

Более двух третей военнослужащих Вооруженных сил Украины готовы перейти в российскую армию. С таким заявлением выступил во время программы «60