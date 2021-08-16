Американцы обвинили Россию в морском браконьерстве

Национальное управление океанических и атмосферных исследований (NOAA) представило в Конгрессе США доклад по улучшению международного регулирования рыболовства, в котором содержится обвинение российских рыбаков в нелегальном промысле морских био-ресурсов.



Как отмечено в документе, Россия ведет нелегальный промысел и прилов охраняемых морских обитателей в водах Антарктики. В докладе подчеркивается, что российские суда нарушали меры Комиссии по сохранению морских живых ресурсов Антарктики (АНТКОМ), а власти не приняли никаких мер по наказанию нарушителей.

По данным NOAA, 31 страна и организация занимаются нелегальным промыслом и допускает прилов охраняемых морских обитателей.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-79529

Не забудьте добавить «INFORMING» в источники новостей