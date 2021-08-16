Скандал с «Родиной» сделал Александра Бельского «аутсайдером» рейтинга вице-губернаторов

Вице-губернатор Северной столицы Александр Бельский оказался на нижних строчках рейтинга заместителей глав субъектов, составленного по итогам периода с 9 по 15 августа. Перечень чиновников опубликовал Telegram-канал «Замгубернатора».

Лидирующие позиции в топе внутренней политики заняли Ирина Соколова из ЯНАО и Сергей Соколов из Воронежской области. Бельский же оказался в числе аутсайдеров с шестью другими чиновниками.

Как пояснили составители рейтинга, потеря позиций вице-губернатором Петербурга связана со скандалом вокруг партии «Родина», которую не допустили к выборам в ЗакС города на Неве. В прошлом замглавы Северной столицы находился на средних строчках списка.

Напомним, 12 августа горизбирком Петербурга отказал «Родине» в регистрации кандидатов по партийному списку. Баллотироваться от политического объединения, в частности, собиралась заслуженная артистка России Татьяна Буланова. Еще до отказа она пожаловалась главе ЦИК Элле Памфиловой, что местные чиновники создают препятствия «Родине» в предвыборной агитации, запрещая размещать плакаты и баннеры партии.

По мнению Булановой, губернатор Петербурга Александр Беглов не знает об этой ситуации. Однако Памфилова ответила певице, что градоначальник как раз владеет всем происходящим вокруг выборов в Северной столице. Журналисты, обратившие внимание на эту ситуацию, отметили, что ответственность за внутреннюю политику города и предвыборный процесс лежит именно на Бельском. Кто мог согласовать решение о недопуске «Родины» до выборов в Заксобрание, теперь становится понятно, учитывая слова главы Центризбиркома.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-79529

Не забудьте добавить «INFORMING» в источники новостей