“Ученый Максим Шугалей сможет положительно повлиять на молодежь на посту политика”

Так прокомментировал выдвижение социолога Максима Шугалея в Законодательное Собрание Петербурга публицист и писатель Андрей Антонов.

По мнению Антонова, в истории современной России остро ощущается нехватка примеров мужества и героизма. Он особо выделил личность Шугалея и предположил, что на посту парламентария тот сможет не только продуктивно заниматься законотворческой деятельностью, но и оказывать позитивное влияние на молодежь.

Эксперт общественного движения “Сильная Россия” Наталья Шмелева высказалась, что сегодня представители законодательной власти должны не только обладать знанием российских законов, но и быть подкованными в вопросах международных дел. Поэтому, по ее словам, фигура Максима Шугалея выглядит ярче остальных кандидатов за счет обширного опыта и умений, что позволит ученому “стать политиком высокого уровня, если он победит на выборах”.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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