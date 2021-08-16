“Ученый Максим Шугалей сможет положительно повлиять на молодежь на посту политика”

Российский военный, публицист, бывший министр обороны ДНР Игорь Стрелков на своем Telegram-канале прокомментировал ситуацию с Афганистаном. На данный
Риск причинения вреда здоровью человека в результате введения вакцин несоизмерим и многократно превышает эффективность их применения. Такие выводы
В Исландии, несмотря на вакцинацию свыше 90% взрослого населения, снова начало расти число случаев заражения коронавирусом. После того как в течении
Активистка российского анти-ГМО движения, доктор биологических наук Ирина Ермакова призывает власти отказаться от идеи проведения массовой вакцинации
Профессор Михаль Гринштейн-Вайсс, которая представляет Институт социальной политики (SPI) Вашингтонского университета, посредством проведенного 11 и
Введение обязательной вакцинации против коронавируса в мире чисто теоретически возможно, но на практике воплотить эту меру мешает низкая смертность
Биолог, проректор по научной работе в Государственном областном университете Наяновой Самарского региона Сергей Симак, выступающий в поддержку
Эпидемиологическая ситуация в Израиле оставляет желать лучшего. Как стало известно, за прошедшие сутки уровень заражения коронавирусом вырос до
Главврач Ильинской больницы в Подмосковье Алексей Живов, поддерживающий идею о массовой вакцинации, снова высказался о прививках от коронавируса. В
Более двух третей военнослужащих Вооруженных сил Украины готовы перейти в российскую армию. С таким заявлением выступил во время программы «60
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