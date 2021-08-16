Вице-президент РАН Хохлов заявил, что вероятность летального исхода после COVID-19 в России составляет 3,63%

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Вице-президент РАН Хохлов заявил, что вероятность летального исхода после COVID-19 в России составляет 3,63%
В России

Вице-президент РАН Алексей Хохлов на своей странице в Facebook заявил, что шансы умереть от коронавируса в России гораздо выше, чем в других странах. Виной тому низкие темпы вакцинации населения. 

Так, в мире ежедневно заболевает 82 человека на один миллион, а летальные исходы случаются у 1,24 на миллион. В свете глобальной статистики, доля привитого населения Земли составляет 31,2%.

Высокий уровень вакцинации наблюдается в США (59% населения), Великобритании (70%), Германии (63%), Франции (68%) и Израиле (68%). При этом заболеваемость коронавирусом в этих странах снова начала расти. За последнюю неделю в США уровень заражаемости поднялся на 18%, в Великобритании – на 7%, в Германии – на 53%, во Франции – на 5%, а в Израиле на целых 61%.

Если говорить о смертности в мире, то в среднем вероятность летального исхода после заболевания коронавирусом довольно высокая – 1,51%. По мнению Хохлова, причиной этому является низкий уровень вакцинации.

Также эксперт упомянул Россию, подчеркнул, что ситуация с коронавирусом там намного хуже средних мировых показателей.

«По итогам прошлой недели смертность была превышена 800 случаев в день. Зафиксирован рост летальности на 1% (до 5,34 случаев на миллион). Вычисляя математическим путем выходит, что вероятность умереть от коронавируса в России составляет 3,6%. Этот показатель почти в 3 раза превышает мировой», - отметил Хохлов.

Так как уровень вакцинации в РФ соответствует средним показателям по миру, причиной высокой смертности может стать особенность российской статистики, которая не учитывает всех заболевших коронавирусом. Соответственно, власти не имеют представления о реальной картине заболеваемости.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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