Дороже Москвы: что происходит с ценами в РФ

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Дороже Москвы: что происходит с ценами в РФ
Экономика / В России / Москва

Динамику цен на продукты питания и непродовольственные товары в России проанализировали аналитики.

Повышение цены продуктов и непродовольственные товары – следствие сразу нескольких факторов, пишет РИА Новости.

Исходя из анализа ситуации, можно увидеть, что сейчас инфляция достигла максимума за пять лет. В июле, как сообщил Росстат, она была на уровне 6,5% в годовом выражении.

В июле было зафиксировано и снижение цен. В частности, картофель подешевел на 20,3%, огурцы – на 19,5%, а помидоры – на 17,9%.

А вот строительные материалы существенно выросли в цене. Например, обрезная доска стала дороже почти на 14%, металлочерепица – на 7,4%, еврошифер – на 5,6%.

Интересно, что в этом году инфляция более существенно проявилась в Петербурге и составила 4,7%, тогда как в Москве на уровне 3,9%.

Эксперты отмечают, что для большой страны нормальная ситуация, когда инфляция в разных регионах отличается, ведь на цену влияет множество факторов, в том числе климат и географическое положение. Стоит учитывать, что дешевле многие продукты будут в регионах с развитым аграрным комплексом. На цены повлияла и пандемия, поскольку в России возник дефицит иностранной рабочей силы.

Серьезно повлияли на инфляцию макроэкономические факторы. Конечно же в России будут дорожать импортируемые товары и продукты, если на них растет цена на мировом рынке.

Сейчас проблема мировой экономики в том, что ФРС США продолжает вливать денежную массу в американскую экономику. Это разгоняет инфляцию во всем мире, отмечает главный экономист информационно-аналитического центра TeleTrade Марк Гойхман.

Способствует росту цен и то, что российским производителям выгоднее отправлять товар за границу. Это формирует дефицит и рост цен на внутреннем рынке, объясняют аналитики. И чтобы стабилизировать ситуацию, правительство устанавливает экспортные пошлины и квоты на продовольствие, а также контролирует цены на социально значимые продукты.

В ситуацию вмешался уже ЦБ, повысив ключевую ставку до 6,5%. Это повысит стоимость кредитов, сократит объем денег на рынке, что снизит темпы роста цен.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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