Израильский врач Борис Бриль рассказал о бесполезных лекарствах для лечения коронавируса

Препараты, эффективность которых в лечении коронавируса не доказана, в России можно купить без рецепта и даже без назначения врача, просто по совету друзей. Доктор Борис Бриль, врач доказательной медицины, в интервью NGS24.RU призвал этого не делать. Мало того, что они не смогут помочь, так и могут навредить.

«Фавипиравир появился в 2002 году, его использовали для лечения гриппа, но он не просто бесполезный, но и опасный — способен нарушать эмбриональное развитие, токсичен при беременности и планировании беременности. Есть и побочные эффекты — накопление мочевой кислоты в крови. Причину, по которой его назначают, я бы искал в финансовой заинтересованности того, кто его продвигает», - заявил Бриль.

Арбидол, и гриппферон, которые нередко принимаются больными, врач также причислил к «препаратам мракобесия».

«Если я в Израиле начну рекомендовать фероны, меня посадят в тюрьму. В РФ же врачи выписывают, а люди скупают. Некоторые говорят: «я пил арбидол и выздоровел», но если бы вы его не пили, вы бы тоже выздоровели», - отметил собеседник издания.

На вопрос корреспондента, могут ли подобные препараты повышать уровень смертности от коронавируса, врач допустил, что такое возможно, отметив, что имеет в виду фероны и противовирусные средства.

«Могут повышать и смертность. Никто эти препараты не исследует. Может, неэффективны, а может, еще и вредны. Когда в медицине говорят о том, что препарат неэффективен, его назначать уже нельзя», - пояснил он.

Что касается дексаметазона, об эффективности которого ранее много говорилось, то он, как подчеркнул Борис Бриль, не лечит коронавирус, а только снимает его последствия. Но при легких формах ковида он опасен и может даже привести к летальному исходу. Препарат снижает иммунитет, а вирус сильнее размножается. Как результат - легкая форма может перейти в тяжелую.

«Даже исследования показали, что при применении дексаметазона в легкой форме заболевания коронавирусом люди уходили в тяжелую фазу на 50% больше, чем те, кто не принимал дексаметазон вообще», - рассказал специалист.

Его назначают пациентам с сатурацией ниже 94, с частотой дыхания выше 27.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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