«КСП Красносельского района» подал в суд на «Фонтанку»

Петербургский «Комбинат социального питания Красносельского района» (КСП) потребовал у издания «Фонтанка» возмещения репутационного ущерба в размере 14 миллионов рублей. Соответствующий иск был направлен в Арбитражный суд Москвы.

В апреле текущего года «Фонтанка» разместила на своём сайте четыре негативных статьи о работе поставщика. Авторы рассказали о якобы существующих нарушениях СанПиН и наличии инфекций в обслуживаемых школах. Также упоминалась проверка предприятия сотрудниками Роспотребнадзора. Руководство КСП сразу опровергло информацию и предложило журналистам самостоятельно понаблюдать за ходом работы.

Однако на тот момент репутации компании уже был нанесён серьёзный ущерб. Распространением ложных сведений занималась не только «Фонтанка», но и другие медиа-ресурсы. В связи с этим у комбината возникли трудности с обслуживанием учреждений города.

«Содержание построено в соответствии со стратегией дискредитации с целью формирования отрицательного образа. Статьям придана скандальная окраска с целью вызвать общественный резонанс», - говорится в иске.

Добиться компенсации причинённого вреда «КСП Красносельского района» намерен через суд. Ответчиками выступят главред «Фонтанки» Александр Горшков, главред Moskva.ru Денис Аксенов, учредитель издания АО «АЖУР-Медиа» и юрлицо-учредитель ООО «МСК.ру».

Юристы компании просят суд рассмотреть 29 утверждений издания и обязать его удалить четыре несоответствующие действительности статьи. При этом за каждый «просроченный» день «Фонтанке» может грозить штраф в размере полумиллиона рублей.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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