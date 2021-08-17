Завоевание мира при помощи вируса: аналитик в своем прогнозе расписал, как могут развиваться события

Доктор психологии Валерий Розанов в середине апреля 2020 года, то есть еще на заре пандемии, поделился своим прогнозом по коронавирусу на страницах газеты «Завтра» и расписал, как могут развиваться события, и даже назвал прямым текстом страну, которой приписывает все то, что мы переживаем сейчас. Примечательно, что часть того, о чем он писал, уже сбылось. Сбудется ли все остальное или останется на уровне конспирологических версий? Судить сможем только тогда, когда с коронавирусом будет покончено.

Розанов предлагал смотреть на вирус, как на оружие. Это, конечно, будет покруче любой бомбы, ведь если создать вирус с заданными свойствами, можно эффективно добиться цели и при этом не навлечь на себя подозрения в гибели миллиардов людей.

«Неведомой злонамеренной силе необходимо обладать биологическими лабораториями, способными работать на самом передовом крае микробиологических разработок. Еще ей понадобится служба, которая сможет осуществлять достаточно масштабные секретные операции в информационном и дипломатическом поле», - цитирует прогноз Розанова ОСН.

Сама операция, по его мнению, могла бы проходить в пять этапов. На первом этапе вирус выступает как приманка. У него немалый инкубационный период - до 14 дней, симптоматика, похожая на обычную простуду, низкая летальность. Словом, все, чтобы распознали его как можно позже.

Распространяться вирус должен воздушно-капельным путем, чтобы запугать население, заставить видеть угрозу в каждом чихе. Разумеется, еще на этапе разработки к вирусу должен быть создан антидот, чтобы иметь возможность оперативно лечить своих.

Второй этап - собственно пандемия, на котором человечество начинает активно бороться с вирусом. С активными ограничениями, изоляцией и прочими жесткими мерами.

«У людей, которые долгое время побудут в таком добровольном заточении, постепенно начнёт вырабатываться непреодолимое желание вырваться на свободу. Поэтому всё это время надо рассказывать, что окончательную свободу все получат, когда учёные разработают вакцину от новой опасной простуды», - расписывал Розанов.

На третьем этапе, по сценарию специалиста, должен прийти второй вирус - с бешеной летальностью до 90 процентов и инкубационным периодом от полугода до года. И он уже не передается воздушно-капельным путем.

Здесь следует сказать, что под этим загадочным вирусом доктор психологии Валерий Розанов имел в виду вакцины (напомним, его прогноз датируется весной 2020 года, когда их еще в помине не было).

«Этот вирус должен полностью снимать симптомы вируса-приманки. Поэтому продвигаться в мир он будет под видом вакцины от первого вируса», - говорится в публикации.

И вот этап четвертый - мутация простудного вируса.

«Инкубационный период основного вируса заканчивается, и люди начинают массово умирать. Это объясняется тем, что изначальный вирус, тот, который вызывал простуду, мутировал. Умирать начинают по 10-50-100 тысяч человек в день. Трупы не закапывают, их тысячами сжигают, опасаясь заражения сточных вод. Враг снова невидим, и он снова вездесущ», - описываются возможные события в сценарии по Розанову.

Далее он пишет, что когда на планете не станет 6 миллиардов жителей, разработчики вируса все же выпустят антидот против него - появившаяся настоящая вакцина спасет всех, кто к тому моменту останется в живых.

Пятый этап по Розанову - завоевание всего мира.

Экономика всех стран начинает восстанавливаться - пять-десять лет потребуется.

В это же время Англия и США готовят огромные армии для нападения на выжженные биологическим оружием территории, пишет Розанов. Англия делает предложение всем странам добровольно объединится в одно государство для упрощения контроля за миром - с единым правительством, единой валютой и единым языком.

«Страны, не согласившиеся с предложением, просто захватываются. В итоге все не англосаксы по происхождению навечно становятся людьми второго сорта, прислуживающими англичанам», - на этом прогноз по коронавирусу, составленный доктором психологии, заканчивается.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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