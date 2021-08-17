«Русская рулетка со своей жизнью»: Главврач Родоман объяснил, кому надо вакцинироваться в первую очередь

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«Русская рулетка со своей жизнью»: Главврач Родоман объяснил, кому надо вакцинироваться в первую очередь
Здоровье

О необходимости вакцинироваться заявил главный врач больницы №24, врач высшей квалификационной категории Григорий Родоман.

В интервью изданию «Московская медицина» он сообщил, что вакцинация – это единственная возможность снизить риски тяжелого течения коронавирусной инфекции, передает Царьград.

«Хочу еще раз повторить, что коронавирусная инфекция - смертельно опасное заболевание. Не стоит играть со своей жизнью в русскую рулетку, поскольку иногда лучшие  врачи, современное оборудование и лекарства оказываются бессильны перед болезнью», - подчеркнул доктор.

В группу риска, добавил эксперт, входя люди пожилого возраста, люди с сахарным диабетом, пациенты с онкологией, заболеваниями сердца и сосудов.

Вакцинироваться следует и молодым людям, поскольку новые штаммы коронавирусной инфекции провоцируют серьезное течение и у людей младше 40 лет. Молодежь, отметил эксперт, стала чаще попадать в реанимацию с коронавирусом.

Эксперты обращают внимание на то, что новые штаммы коронавирусной инфекции будут появляться и далее. Существующие вакцины пока еще обеспечивают защиту от уже известных штаммов, поэтому обязательно необходимо прививаться, чтобы снизить риски заражения и тяжелого течения болезни.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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