«Русская рулетка со своей жизнью»: Главврач Родоман объяснил, кому надо вакцинироваться в первую очередь

О необходимости вакцинироваться заявил главный врач больницы №24, врач высшей квалификационной категории Григорий Родоман.

В интервью изданию «Московская медицина» он сообщил, что вакцинация – это единственная возможность снизить риски тяжелого течения коронавирусной инфекции, передает Царьград .

«Хочу еще раз повторить, что коронавирусная инфекция - смертельно опасное заболевание. Не стоит играть со своей жизнью в русскую рулетку, поскольку иногда лучшие врачи, современное оборудование и лекарства оказываются бессильны перед болезнью», - подчеркнул доктор.

В группу риска, добавил эксперт, входя люди пожилого возраста, люди с сахарным диабетом, пациенты с онкологией, заболеваниями сердца и сосудов.

Вакцинироваться следует и молодым людям, поскольку новые штаммы коронавирусной инфекции провоцируют серьезное течение и у людей младше 40 лет. Молодежь, отметил эксперт, стала чаще попадать в реанимацию с коронавирусом.

Эксперты обращают внимание на то, что новые штаммы коронавирусной инфекции будут появляться и далее. Существующие вакцины пока еще обеспечивают защиту от уже известных штаммов, поэтому обязательно необходимо прививаться, чтобы снизить риски заражения и тяжелого течения болезни.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-79529

Не забудьте добавить «INFORMING» в источники новостей