В Сингапуре жителям за осложнения после прививки от COVID-19 выплатили $576 тысяч

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В Сингапуре жителям за осложнения после прививки от COVID-19 выплатили $576 тысяч
В Мире

Власти Сингапура выплатили 144 гражданам, у которых были осложнения после вакцинации COVID-19, материальную компенсацию. В общей сложности речь идет о 782 000 сингапурских долларов, что эквивалентно $576 000. Об этом рассказали в Минздраве страны.

Минимальный размер компенсации за осложнения в стране $1470 (2000 сингапурскими).


По данным издания The Straits Times, больше всего денег получили два пациента, у которых после вакцинации развились серьезные побочные эффекты. Каждому из них было перечислено по $165 900.

Один из этих пациентов - 16-летний мальчик. Он привился первой дозой вакцины Pfizer/BioNTech, а через шесть дней, по возвращении домой из тренажерного зала, упал. Как оказалось, у подростка развился острый тяжелый миокардит, который спровоцировал остановку сердца. Ребенка спасли, но он все еще находится в больнице на лечении.

В Минздраве Сингапура считают, что осложнение спровоцировала вакцина и подъем тяжестей в спортзале.

В целом же размер выплат в стране зависит от степени тяжести осложнений. Так, в случае смерти от вакцинации или же если прививка привела к тяжелой инвалидности власти заплатят 225 000 сингапурских долларов (порядка 12,16 млн рублей). Если осложнение было таким, что потребовалось лечение в отделении интенсивной терапии - 10 000 сингапурских долларов (порядка 540 600 рублей), стационарное лечение в госпитале или больнице - 2000 сингапурских долларов (порядка 107 700 рублей).

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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