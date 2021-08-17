“Экономика Петербурга в стагнации!”: Максим Шугалей о насущных проблемах города

Руководитель фонда защиты национальных ценностей Максим Шугалей перечислил актуальные на сегодняшний день проблемы Санкт-Петербурга, о которых местные власти предпочли “забыть”.

“Экономика Петербурга в стагнации! Проблем в городе столько, что их не разгрести! На метро деньги расхищались годами, а новых станций горожане получили только 5. И те, что открыли, – это тихий ужас (плесень, не работающие траволаторы, протечки). По остальным станциям сроки постоянно переносят, договорились уже до 2030 года, и то не факт!” - написал Шугалей в своем Телеграм-канале.

Кроме того, он упомянул о поручении президента построить “судебный квартал” в Петербурге, включающий в себя здание Верховного суда и несколько жилых домов для кадров. На сегодняшний день судьба квартала остается нерешенной. Его собирались возвести на проспекте Добролюбова в центре города, затем перенесли на Смольнинскую набережную. На Петроградской же стороне заложили парк «Тучков буян», который, по всей видимости, также не будет реализован в заявленный срок.

Также социолог поднял проблему исторического здания Конюшенного ведомства, расположенного в историческом центре города. Памятник архитектуры оставлен без внимания и разваливается не по дням, а по часам.

«Всё это происходит из-за неспособности местных чиновников решать городские проблемы. Ведь федеральное правительство действует крайне эффективно и дает региональным властям все возможности для развития вверенных им территорий. Посмотрите на примеры Тулы, Калуги, Белгорода, Казани и многих других городов. А ведь они имеют куда меньшие возможности, чем Петербург», - поделился мыслями Максим Шугалей.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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