В Германии заявили, что, возможно, от вакцины против COVID-19 умерло гораздо больше людей

Заведующий кафедрой патологии Гейдельбергского университета в Германии, доктор Пете Ширмашер призвал вскрывать людей, умерших после вакцинации от коронавируса. Это позволило бы определить наличие связи между прививкой и смертью. Об этом сообщает «Красная весна».

Как отметил специалист, число смертей в результате вакцинации от коронавируса пока не известно точно, однако оно вполне может быть большим. Причиной отсутствия подобной статистику доктор считает количество информации, предоставляемой патологоанатомам. А конкретнее, им не сообщали о том, что пациент, вероятно, умер вследствие вакцинации.

Ширмашер подчеркнул, что ранее после смерти привитого врач констатировал смерть пациента, не связывая ее с прививкой. Фактически считалось, что это естественная смерть. Прокуратура со своей стороны не видела, чья вина в том, что вакцинированный человек скончался, и давала разрешение на похороны.

Немецкий доктор решил пойти другим путем и начал проводить вскрытия таких пациентов, работая совместно с врачами и прокуратурой. За последнее время было проведено 40 вскрытий людей, умерших после вакцинации в течение 15 суток. Оказалось, что в 30-40% случаев к смерти привела именно прививка. В связи с этим Ширмашер выяснил, что данные о низкой летальности при вакцинации слишком занижены.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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