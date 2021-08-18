Эпидемиолог о вакцинации: «Это бег на короткую дистанцию»

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Эпидемиолог о вакцинации: «Это бег на короткую дистанцию»
В России

Главный внештатный эпидемиолог Минздрава РМ Михаил Чумаков напомнил о необходимости вакцинации.

Он подчеркнул, что вред от антипрививочников вылился в третью волну коронавирусной инфекции. Немало людей по разным причинам поддалось их влиянию и сейчас они не вакцинированы и обдумывают способы обойти вакцинацию.

«Как мы видим, ситуация не улучшается — вторая волна, третья, возможно, будет и четвертая… Осторожность населения, мягко скажем, находится на высоком уровне. Как только вакцина была запущена в гражданский оборот, тут же появились домыслы, выдумки, недомолвки: она сырая, она непонятно где сделана, она вызывает нарушение репродуктивной функции, слабоумие… Такое количество различных мифов, что нужно постараться, чтобы их придумать», - говорит эксперт.

Многие говорят о том, что сомневаются в эффективности вакцины, но еще больше их волнует то, что препараты не прошли все этапы проверки.

Тем не менее, отмечает Чумаков, стоит учитывать, какая реальность сложилась на данный момент. В ВОЗ не видят оснований отменять вакцинацию, подчеркнул эксперт, и это должно стимулировать россиян вакцинироваться.

Вакцинация остается единственным вариантом защиты от коронавируса. Возможно, вакцина не защитит от заражения, но с большой долей вероятности она снизит риски тяжелого течения болезни.

Эксперт подчеркнул, что не стоит затягивать с решением вакцинироваться. Иммунитет формируется не одну неделю, и важно, чтобы он появился до заражения, поскольку сразу после прививки можно подхватить вирус.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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