В Германии заявили, что десятую часть вакцин придется выкинуть из-за нежелания немцев прививаться

Немцы все меньше желают прививаться от коронавируса. Падение спроса на прививки приведет к тому, что невостребованными останутся миллионы доз вакцин. К таким выводам пришли сотрудники Центрального института обязательного медицинского страхования Германии (Zi), передает Spiegel.

Общенациональный опрос среди 4938 врачей общей практики и специалистов в период с 5 по 16 августа показал, что невостребованными остаются 10 процентов доз вакцины. Основными причинами невыполненных ранее прививок респонденты назвали страх перед прививками или боязнь развития побочных эффектов.

Эти данные подтверждаются Национальной ассоциации врачей государственного медицинского страхования (KBV). Там сообщили, что на 31 неделе кампании по вакцинации было использовано 91,4 процента доз вакцины.

Чтобы представить масштаб, лучше расскажут реальные числа, а не процентные показатели.

Так, срок годности может истечь для 1,7 миллиона доз Biontech, 1,1 миллиона доз AstraZeneca и 0,4 миллиона доз Johnson & Johnson - 5,1%, 17,7 и 17,4% заказанных доз соответственно.

В публикации также приводятся возмущения врачей. Они негодуют из-за того, что вакцины, которые оказались невостребованными в Германии, попросту пропадают и не отправляются в другие страны, которые нуждаются в них.

По информации Института Роберта Коха, производителями было поставлено в страну свыше 114 миллионов доз вакцин к 15 августа, но из них использовано только 85 процентов.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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