В Смольном подчеркнули, что Беглов не имеет полномочий оценивать работу ГИК и ЦИК

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В Смольном подчеркнули, что Беглов не имеет полномочий оценивать работу ГИК и ЦИК
Санкт-Петербург
Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов / Фото: www.gov.spb.ru

На фоне политических скандалов в Петербурге, связанных с предвыборной кампанией в ЗакС, журналисты стали обращаться с запросами в Смольный. Один из запросов касался получения комментария губернатора по поводу недопуска ГИК различных кандидатов, в том числе представительницы партии «Родина» певицы Татьяны Булановой, до выборов.

Городское правительство в ответе СМИ заявило, что губернатор Северной столицы Александр Беглов не может оценивать действия ГИК и выдвиженца в депутаты местного парламента от партии «Родина» Татьяны Булановой за неимением полномочий. Однако действия Смольного и заявления Беглова, которые он делал ранее, противоречат данному утверждению.

В период избирательной кампании 2019 года Беглов давал оценку работе Горизбиркома, заявляя, что нарушения на выборах наносят ущерб репутации Петербурга. Тогда же Беглов призвал изменить работу местных избирательных комиссий, чтобы пресечь, как выразился градоначальник, происходившие «безобразия и злоупотребления».

При этом впоследствии Беглов пересмотрел свою оценку работы избирательных комиссий, заявив в интервью телеканалу «Россия 24» о высоком уровне прошедших выборов в Петербурге. Он поблагодарил Горизбирком за организацию выборного процесса и назвал голосование открытым и честным.

Однако позицию Беглова не разделил Центризбирком, признавший муниципальные выборы 2019 года в Петербурге одними из самых «грязных» в стране. Глава Центризбиркома Элла Памфилова раскритиковала петербургский ГИК, на тот момент возглавляемый Виктором Миненко. В 2020 году последний покинул занимаемый пост, который достался бывшей коллеге Беглова по работе в администрации Курортного района Наталье Чечиной. Журналисты полагают, что назначение Чечиной было неслучайным – губернатор таким шагом усилил контроль над избирательным процессом в городе, поставив на должность «своего» человека.

Смольный сейчас очевидно пытается сформировать лояльный себе городской парламент, из-за чего «несанкционированные» выдвиженцы выбывают из предвыборной гонки еще на этапе регистрации, пишут СМИ. Борьба ведется и против конкретных партий, в связи с чем кампания в Петербурге сопровождается многочисленными скандалами. Создайся впечатление, что Беглов и вице-губернатор Александр Бельский направили на формирование пула «выгодных» депутатов в ЗакСе все ресурсы.

Петербургские власти стараются любыми способами не допустить в ЗакС оппозиционных кандидатов, хотя ранее заявляли, что у ГИК и ЦИК единые задачи по организации прозрачных и легитимных выборов. Действия Смольного критиковал и глава фракции «Яблоко» в ЗакСе Борис Вишневский. Городские власти изначально не допустили его на выборы, а позже изменили по нему решение на положительное, при этом отказав однопартийцам Вишневского в регистрации.

От политического произвола Смольного пострадала и партия «Родина». ГИК посчитала более 13% собранных партией подписей недействительными и отказала списку выдвиженцев «Родины» в регистрации кандидатами в депутаты ЗакСа. Руководство политического объединения намерено оспорить это решение в ЦИК и готово дойти до суда.

Смольный продвигает в качестве «удобных» претендентов выдвиженцев в депутаты ЗакСа от партии «Новые люди». Также «фаворитом» городских властей можно назвать Российскую партию свободы и справедливости (РПСС). Последнему объединению Смольный собирал подписи при помощи админресурса, сообщали журналисты. Также после прошедшей жеребьевки в ГИК стало известно, что «Новые люди» займут первую строчку в бюллетене.

Суммируя вышесказанное, можно сделать вывод, что аппарат Беглова пошел против федерального центра, вмешиваясь в городской избирательный процесс. Действия команды губернатора делегитимируют выборы в Петербурге, что может вызвать острую реакцию Москвы.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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