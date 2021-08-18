Следственные органы Воронежской области проверяют случай нападения собак на пенсионерку

Животные повалили пострадавшую на землю и грызли её, пока собак не отогнали прохожие. Они же оказали пострадавшей первую помощь.

Сейчас следователи также оценивают действия должностных лиц органов местного самоуправления, ответственных за организацию работы по отлову беспризорных животных. В Воронеже эта работа строится по принципу, когда подрядчики по договору с муниципалитетом отлавливают собак, обеспечивают стерилизацию и вакцинацию от бешенства, после чего снова выпускают собак в места обитания, то есть там , где их поймали.

- Принятые ранее принципы борьбы с бродячими животными - а именно их уничтожение, сегодня на принимаются. А схема "выловили-кастрировали-вакцинировали-отпустили" Не дает желаемого результата - безопасности людей. И эту задачу надо подкреплять законами, - комментирует происходящее общественный деятель Игорь Борисов. - Домашние животные должны подлежать обязательной регистрации, чтобы нерадивые хозяева, выбрасывающие питомцев на улицу, отвечали рублем за свою безответственность. Это касается и других нарушений - выгул без поводков и намордников, отказ от добровольной утилизации экскрементов за домашними питомцами на прогулке и т.д. Штрафные санкции за эти нарушения позволят или содержать приюты, или . выдавать гранты волонтерским организациям, которые возьмут на себя ветеринарную помощь и опеку над бездомными животными. Такой подход всем любителям животных позволит участвовать в этой работе на должном уровне, а не делегировать все полномочия только государству.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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