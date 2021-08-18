Шугалей раскритиковал замкнутость губернатора Петербурга Беглова

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Шугалей раскритиковал замкнутость губернатора Петербурга Беглова
Санкт-Петербург
Социолог Максим Шугалей

Социолог Максим Шугалей в эфире радиостанции «Комсомольская правда» заявил, что дистанцию между гражданами Санкт-Петербурга и городским правительством необходимо сократить.

Ученый отметил, что в настоящее время существует проблема закрытости властей от диалога с петербуржцами.

По словам Шугалея, любой желающий может записаться на прием, однако сначала придется дождаться своей очереди, после чего в лучшем случае попасть к тому чиновнику, на кого жаловались изначально. 

Социолог также обратил внимание на необщительность петербургского градоначальника Александра Беглова. Ученый заявил, что губернатор должен подыскать новую работу, на которой не придется взаимодействовать с людьми, если он так этого не любит.

«Петербург очень открытый город, в котором живут образованные люди. Губернатор должен соответствовать городу, быть его лицом», - объяснил свою позицию Шугалей.

Он также напомнил, что парламентарии должны заниматься не только законотворчеством, но и выступать в качестве проводников в политику для граждан. Депутаты должны доносить слова людей до властей, убежден ученый. 

Шугалей предложил провести в Северной столице социологическое исследование, которое продемонстрирует реальное положение дел в городе. Он подчеркнул: исследование покажет властям объективную реальность, которая «отличается от того, что они нам рисуют».

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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