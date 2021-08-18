Ученые: к появлению нового штамма COVID-19 могут привести запасы вакцин в странах

Ученые из Принстонского университета и Университета Макгилла на страницах журнала Science предупредили о возможных последствиях накопления вакцин рядом стран.

Не секрет, что государства, на территориях которых производятся вакцины, оставляют для себя препараты с запасом. Затем у них подходит к концу срок годности и они либо передаются в качестве гуманитарной помощи бедным странам, либо же попросту уничтожаются.

Исследователи предупреждают: пора перестать складировать вакцины, так как это может привести не только к более стремительному распространению коронавируса, но и к его мутациям.

Масштабные вспышки недавно были зафиксированы в том числе в Перу и ЮАР. Этим странам досталось очень мало доз вакцин, тогда как у богатых стран они были в избытке, при этом делиться с ними никто не спешил.

Это недопустимо, подчеркивают ученые, ибо коронавирус - это не проблема отдельного государства. Речь идет о глобальной пандемии, и с патогеном надо бороться на территории всей планеты. Тем более что вирус активно распространяется и так же активно мутирует именно в странах с низким уровнем вакцинации. И для того, чтобы избежать появления нового, более опасного штамма ковида, надо обеспечить высокий уровень вакцинации во всех государствах.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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