Издание The Sun обратило внимание на то, что сервис «Google Карты» заретушировал остров Жанетты в Восточно-Сибирском море.

Этот остров принадлежит России. Его площадь всего 3,3 кв. км. Он был открыт в 1881 году во время экспедиции американского офицера Джорджа Де Лонга, рассказывает ИноСМИ . В 1910-1915 годах Российская империя провозгласила остров своим в ходе Гидрографической экспедиции, а сейчас же они являются частью РФ и административно относятся к Республике Якутии. США никогда не оспаривали его принадлежность.

Конспирологи, заметив отретушированный остров, тут же выдвинули свои теории, что бы это могло значить.

Они отметили, что Google часто ретуширует на картах военные объекты. Например, заретушированы аэродромы в Германии, шахтные установки для ракет в России, или базы в Афганистане.

Google пока не комментирует информацию о том, почему остров Жанетты заретуширован.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-79529

Не забудьте добавить «INFORMING» в источники новостей