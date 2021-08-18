В мире отмечен резкий рост зараженных штаммом «дельта

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В мире отмечен резкий рост зараженных штаммом «дельта
В Мире

Штамм коронавируса «дельта» ускоренными темпами распространяется по миру. Резкий рост заболеваемости этим вариантом вируса зафиксирован на юге США. В Японии из-за распространения «дельты» ужесточают ограничения. Режим чрезвычайной ситуации продлили до 12 сентября, так как после Олимпиады число заболевших в стране резко выросло. На прошлой неделе Япония перешагнула барьер в миллион заразившихся. В Новой Зеландии ожидают локдаун. Граждане страны бросились за покупками в супермаркеты. Во многих магазинах полностью раскупили хлеб, туалетную бумагу и другие товары.

Штат Техас запросил у федеральных властей пять передвижных мобильных моргов. Техас, как и Флорида, лидирует по заболеваемости коронавирусом в США. Больницы переполнены, реанимации забиты, количество смертей за сутки зашкаливает. Усугубляют ситуацию низкие темпы вакцинации, особенно в южных штатах. Губернатора Техаса Грега Эбботта, который отказался сделать обязательным ношение масок, обвиняют в том, что эпидемиологическая ситуация в штате критическая.

А во Франции громят прививочные центры. Страну захлестнула волна погромов. Так, неизвестные взломали двери здания центра, перевернули столы, разбили компьютеры, разбросали по полу ампулы с вакцинами. Было уничтожено пятьсот доз. В июле на западе Франции хулиганы подожгли центр вакцинации. В Тулузе в начале августа также устроили погром. Погромщики оставили надпись: 

«Нет санитарным пропускам».

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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