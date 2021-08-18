В мире отмечен резкий рост зараженных штаммом «дельта

Риск причинения вреда здоровью человека в результате введения вакцин несоизмерим и многократно превышает эффективность их применения. Такие выводы
Российский военный, публицист, бывший министр обороны ДНР Игорь Стрелков на своем Telegram-канале прокомментировал ситуацию с Афганистаном. На данный
Эпидемиолог, доктор медицинских наук, профессор Игорь Гундаров на канале «Студия Рубеж» рассказал о том, что его коллеги изучили официальные данные
Активистка российского анти-ГМО движения, доктор биологических наук Ирина Ермакова призывает власти отказаться от идеи проведения массовой вакцинации
Препараты, эффективность которых в лечении коронавируса не доказана, в России можно купить без рецепта и даже без назначения врача, просто по совету
Введение обязательной вакцинации против коронавируса в мире чисто теоретически возможно, но на практике воплотить эту меру мешает низкая смертность
В Великобритании заявили о том, что переболевшим коронавирусом нет необходимости вакцинироваться. Служба общественного здравоохранения Англии и
О развитии рака после коронавируса рассказал врач и телеведущий Александр Мясников. Он объяснил, что действительно постковидный синдром может
Главный внештатный эпидемиолог Минздрава РМ Михаил Чумаков напомнил о необходимости вакцинации. Он подчеркнул, что вред от антипрививочников вылился
Морфология смерти от дельта-штамма коронавируса еще до конца не изучена. Об этом рассказал ученый-патоморфолог из Центра Алмазова Всеволод Цинзерлин.
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