Французские ученые заявили, что вакцинация при штамме «дельта» усилит COVID-19

Об антителозависимом усилении коронавируса в результате вакцинации в условиях распространения штамма «дельта» предупредила группа ученых из Франции - профессор биохимии Жак Фантини, профессор биохимии и молекулярной биологии Нуара Яхи, а также биохимик Анри Шахинян. Их статья, в которой они рассказывают о существовании антител, способных усилить Sars-CoV-2 в условиях современной пандемии, была опубликована в журнале «Journal of Infection».

Сейчас даже школьникам известно, что организм на вирус или вакцину реагирует формирование антител, на которые возложена функция нейтрализовать патоген. В то же время антитела неодинаковые, их несколько видов.

Известно о нейтрализующих антителах, которые собственно ведут борьбу с вирусом, о нейтральных антителах, которые распознают спайковый белок, но не оказывают защиту, а также об антителах облегчающих - именно они помогают заражению клеток вирусом.

Об антителах последних, облегчающих, было известно и раньше. Они наблюдались при кори, лихорадке Денге, Эбола, Зика и ряде других заболеваний. Их деятельность назвали ADE или антитело-зависимое усиление.

Французские ученые провели исследование и выяснили, что баланс между нейтрализующими и облегчающими заражение антителами может сильно отличаться в зависимости от штамма того или иного вируса.

Современные вакцины от COVID-19 созданы на основе оригинальной последовательности вируса - то есть, исходного, уханьского штамма. Поэтому когда этот вариант распространялся по миру, вакцины выполняли возложенную на них функцию, ибо нейтрализующие антитела перевешивали антитела, способствующие заражению вирусом.

С появлением других штаммов COVID-19, этой же дельты, могут перевешивать именно антитела, которые помогают проникновению вируса в клетки.

ADE для варианта Delta не оценивалось, отмечают французские ученые. Между тем, насколько им удалось выяснить, именно этот штамм отлично распознается антителами, которые могут усилить вирус.

Отсюда и последовало проявление ADE - усиление инфекции в странах с высоким уровнем вакцинации.

Ученые полагают, что избежать этого можно только путем создания вакцин нового поколения.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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