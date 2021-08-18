Медиаресурсы Пригожина смягчают повестку накануне выборов в ЗакС

Минувшим днем в Санкт-Петербурге состоялось заседание Законодательного собрания во главе с Вячеславом Макаровым. Депутаты обратили внимание на череду скандалов в преддверии выборов и приняли решение обратиться к главе ЦИК Элле Памфиловой с просьбой повлиять на ситуацию.

В первую очередь, речь идет о недопуске к выборам кандидатов. Например, Татьяны Булановой, представляющей партию «Родина». Появляется информация о возможных фальсификациях и нарушениях при сборе подписей. Параллельно горизбирком отменил решение об отказе в регистрации петербургского оппозиционера Бориса Вишневского. Ряд СМИ, которые связывают с петербургским бизнесменом Евгением Пригожиным, заняты позитивным освещением информационной повестки связанной с деятельностью губернатора Александра Беглова на фоне происходящего.

Депутаты составили обращение к Памфиловой, в котором попросили главу ЦИК восстановить законность предвыборного процесса. Продолжающийся в Санкт-Петербурге предвыборный беспредел неизбежно накладывает негативный отпечаток как на Северную столицу, так и на руководство города.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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