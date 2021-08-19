29% россиян перестала обращаться к медикам при проблемах со здоровьем

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29% россиян перестала обращаться к медикам при проблемах со здоровьем
Здоровье

Росстат сообщил, что сознательно отказались обращаться к врачам в 2020 году 29% россиян.

Об этом говорится в ежегодном отчете «Комплексное наблюдение условий жизни населения», передает МК

Свыше 4 млн обращений, в том числе жалоб поступило в 2020 году в страховые компании.

34,8% россиян жалуются на неудовлетворительную работу медицинской организации, а 44,3% предпочитают заниматься самолечением. 15,6% заявили, что  необходимое им лечение они могут получить только на платной основе.


«В период пандемии многие учреждения здравоохранения перепрофилировались на борьбу с новой коронавирусной инфекцией COVID-19, что существенно усилило давление на отечественную систему здравоохранения. Несмотря на рост тревожности граждан заразиться в поликлиниках, звучавшие призывы не посещать медицинские организации без крайней необходимости, очереди на прием к врачу и проведение исследований существенно увеличились. Как следствие, возросло недовольство пациентов работой медорганизаций и качеством оказываемых медицинских услуг», – подчеркнул научный сотрудник отдела прогнозирования и инноваций диабета ФГБУ «НМИЦ эндокринологии», кандидат медицинских наук, Игорь Склянник.

Исследование Росстата показало, что в сложившейся ситуации все больше россиян начинают практиковать самолечение.

Стоит отметить, что данные страховых медицинских организаций, которые в системе ОМС отвечают за защиту прав пациентов и их информирование также подтверждают наличие серьезных проблем в доступности и качестве медицинской помощи.

Эксперты, анализируя ситуацию, отмечают, что сейчас необходим целый комплекс мер, нацеленных на улучшение качества и эффективности медицинской помощи. Заработную плату врачам они предлагают формировать с учетом их профессионального уровня и ведения профессиональной деятельности.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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