Житель Новосибирска попал в больницу с поражением легких 40%, а через месяц выписался с 75%

В Новосибирске мужчину по имени Алексей с поражением легких в 75% выписали из больницы. Пациента госпитализировали с коронавирусом в городскую больницу №1, после чего его с жидкостью в легких перевели в отделение торакальной хирургии.

Пациента лечили более месяца. За это время состояние легких у него ухудшилось, поскольку уровень их поражения вырос с 40 до 75%. Однако же пациента в тяжелом состоянии выписали из ковид-госпиталя. По словам супруги Алексея, Елены, в инфекционной больнице мужу сняли первые тяжелые синдромы. Женщина сказала, что ее супруга выписали из больницы с назначением лечения по невралгии и легким, а ПЦР-тесты на коронавирус у него были отрицательными. После выписки Алексей все также отхаркивал кровью и жидкостью. По словам врачей, это последствия перенесенной болезни.

А через пять дней мужчина отправился на КТ, которая показала сильное поражение легких - 75%. Боли в грудной клетке купировались обезболивающим.

У мужчины развился свищ между плеврой и легким. Пациенту установили трубки для откачивания жидкости и лечили еще почти месяц. 18 августа пациента выписали из больницы, отметив, что он «временно утратил трудоспособность».

Семья Алексея пытается добиться, чтобы региональный Минздрав провел проверку больниц, в которых он лечился. Родственники мужчины интересуются, почему в больнице, где лечат пациентов с ковидом, отсутствует аппарат КТ.

В ведомстве отреагировали на эту историю, заявив, что городская инфекционная клиническая больница № 1 оснащена всем необходимым оборудованием, а работающие в ней врачи имеют опыт в лечении этого заболевания.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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