Цены вырастут на самое дешевое: какие продукты подорожают к концу 2021 года

К концу года стоит ожидать роста цен на продукты.

Какие группы продовольственных товаров могут стать дороже, рассказал директор Центра конъюнктурных исследований Института статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ Георгий Остапкович, передает ngs55.ru .

Он отметил, что в сезон сбора урожая овощи начинают дешеветь. Поэтому так называемый «борщевой набор» уже дешевеет, что закономерно для августа.

«Сейчас идет недельная нулевая инфляция, падают цены практически на всю сельхозпродукцию. Это традиционный августовский эффект снижения цен. Плюс принимаются определенные организационные меры с увеличением торговых площадей, открытием ярмарок», - подчеркнул Остапкович.

Для скачков цен на «борщевой набор», отмечает доктор экономических наук Леонид Холод, может быть множество факторов. С начала года росли тарифы на перевозки, дорожало топливо, росла оплата труда. Сейчас же ситуация с составляющими цен на овощи стабилизировалась, поэтому на фоне начала сезона сбора урожая они начали дешеветь.

Но при этом Холод предупреждает о росте цен на продукты питания к концу года.

«Если уже не по карману дорогие мясо и рыба, то большая часть населения переходит на базовые товары. Весь спрос, который есть, вымывается из дорогих продуктовых групп в сторону дешевых, а там свое напряжение, и, соответственно, цены на товары базового потребления растут быстрее. Это, к сожалению для нас, паскудный, но совершенно рыночный закон — когда при общем росте цен и стагнации доходов быстрее всего растут цены на самые массовые продукты питания», - заявил Холод.

Повышению цен к зиме будут способствовать мировая инфляция и монополизм производителей. Постепенное вялотекущее падение рубля также в итоге выльется в увеличение цены на продукты питания.

Через несколько месяцев некоторые продукты, как и в прошлом году, могут начать дорожать. Тогда выросли в цене сахар и подсолнечное масло, и государству пришлось искусственно удерживать цены некоторое время.

Что подорожает в этом году – зависит от того, каким будет урожай. Эксперты уже говорят о плохом урожае озимых. А взлет цен на зерно из-за его дефицита может серьезно сказаться на стоимости многих продуктов питания. Эксперты ожидают, что к концу года цены будут расти как на продовольственные, так и непродовольственные товары.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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