Дельта-штамм COVID-19 может спровоцировать рост заболеваемости среди вакцинированных

Предварительные данные из семи американских штатов указывают на то, что дельта-штамм коронавируса может привести к росту прорывных инфекций среди привитых людей. Эксперты обращают внимание на то, что в каждом пятом случае заражения COVID-19 речь идет о полностью вакцинированных, пишет газета The New York Times.

При этом специалисты из области здравоохранения отмечают, что абсолютное число привитых американцев, заболевших коронавирусом, продолжает оставаться низким. Вакцины же по-прежнему обеспечивают защиту от тяжелых форм заболевания.

В публикации подчеркивается, что большинство привитых людей, которые попадают с COVID-19 в больницы - пожилые граждане или пациенты с ослабленной иммунной системой.

Согласно данным Центров по контролю и профилактике заболеваний США, порядка 74% случаев прорывных инфекций приходится на людей старшего возраста - от 65 лет и выше.

Наблюдаемый рост заболевших среди привитых во многом можно объяснить математикой. По ходу экспоненциального роста числа привитых людей они будут чаще, чем ранее, фигурировать в статистике не только по заражениям, но и по тяжелобольным и летальным исходам.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-79529

Не забудьте добавить «INFORMING» в источники новостей