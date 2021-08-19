В Новосибирске девять школ получили финансирование на приобретение техсредств благодаря усилиям депутата

Девять школ из десяти, которые располагаются на округе депутата Константина Антонова, получат новое оборудование, а в одном из учебных заведений сделают ремонт актового зала.

Депутат Константин Антонов приложил все усилия и воспользовался своими полномочиями народного избранника, чтобы изыскаать 840 000 рублей для укрепления материальной базы учебных заведений.

Теперь девять из десяти школ в его избирательном округе получат компьютерную и оргтехнику, интерактивное и медицинское оборудование, спортивный инвентарь, новые книги для библиотек.

«Моя позиция такова: поддержка и развитие образования – главный приоритет в моей депутатской деятельности на округе. За срок своих полномочий постараюсь по максимуму оснастить школы на округе современными техническими средствами», – рассказал о приоритетах в своей работе Константин Антонов.

В новом учебном году новосибирские школы, обеспечением которых занялся депутат новосибирского ЗакСа Константин Антонов, приобретут кроме необходимых для образования предметов и техники бактерицидные лампы, что крайне важно в условиях пока не прекратившейся пандемии. А в школе № 131 в 2022 году сделают ремонт актового зала.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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