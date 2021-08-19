У избиркома нет времени на проверку: Кандидата «Новых людей» зарегистрировали вопреки бракованным подписям

На выборах в Заксобрание Петербурга произошел очередной скандал: экс-судью Уставного суда и кандидата от партии «Новые люди» Ольгу Герасину зарегистрировали на выборы. Решение было принято вопреки тому, что ранее в ее подписных листах нашли множество ошибок.

Ранее ТИК Кировского района обнаружил значительный процент брака в подписях, сданных Герасиной: например, в документах присутствовала подпись умершего человека, что бывает, когда подписи искусственно формируют по устаревшей базе данных.

Герасина пожаловалась в ГИК на отказ в регистрации, не оспорив, однако, ни одну подпись, а просто заявив о предвзятом к ней отношении. Сославшись на нехватку времени, Горизбирком не стал перепроверять подписи и попросту решил зарегистрировать Герасину - ведь если не проверять документы, там и не найдешь ошибок.

Ситуация с регистрацией кандидата от «Новых людей» демонстрирует, что Смольный поддерживает определенных людей от определенных партий, пользуясь административным ресурсом для их продвижения. Поддерживаемые Смольным кандидаты участвуют в выборах по округам, где баллотируются соратники спикера Заксобрания Вячеслава Макарова.

Действующие депутаты намерены исключить Герасину, перед этим уволилив секретаря Горизбиркома Марию Жданову, которая поддержала кандидатку. Теперь же Горизбирком будет судиться с ЗакСом по поводу принятого последним решения.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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