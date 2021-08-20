Хуаньцю шибао: США могут поступить с Тайванем так же, как и с Афганистаном

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Хуаньцю шибао: США могут поступить с Тайванем так же, как и с Афганистаном
В Мире

Ситуация в Афганистане сейчас, являющаяся результатом фактического бегства США из страны, вызвала большой переполох на Тайване. 

В Тайбэе уже начали опасаться того, что Вашингтон может отказаться от защиты острова, тем самым развязав Китаю руки. Невзирая на то, что Штаты на всех уровнях заявляют о своей приверженности Тайваню, вероятность того, что с ним поступят по аналогии с Афганистаном, велика. Об этом пишут обозреватели китайского издания Хуаньцю шибао.


В публикации утверждается, что это лишь вопрос времени. США не встанут на защиту Тайваня в силу нескольких причин. Так, у Вашингтона нет принятых официальных внутренних документов, которые бы обязывали его защищать остров. Если же он захочет ввязаться в войну с КНР, необходима масштабная мобилизация - такая, которой не было со времен Второй мировой войны. Вряд ли администрация Байдена решится отправлять тысячи американцев на верную гибель за свободу Тайваня.

Еще один момент, который сдержит порывы США - наличие у Китая ядерного вооружения. 

Наконец, последняя причина - та же, что и у Афганистана. А именно, у него очень слабые Вооруженные силы, которые требуют непомерных финансовых вливаний. Еще одной «бездонной бочки» даже США себе позволить не могут.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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