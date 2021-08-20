Сдающим квартиры в аренду жителям России предрекли серьезные проблемы

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Сдающим квартиры в аренду жителям России предрекли серьезные проблемы
Экономика / Москва

Эксперты «Агентства инвестиций в недвижимость Москвы» предупредили россиян о том, что вскоре покупка недвижимости для сдачи в аренду может оказаться невыгодной из-за возложения ответственности за поведение арендаторов на хозяев. Об этом сообщает «Lenta.ru».

Столичные риелторы объяснили, что в случае дополнительной нагрузки на хозяина квартиры пострадает и арендатор. В частности, если вырастет налог, то поднимется стоимость аренды. Это вполне может произойти через 6-12 месяцев.

«Ситуация существенно усугубится, если государство возложит ответственность на арендодателей за граждан, проживающих в их квартире. Также значительные изменения на рынке аренды недвижимости произойдут, когда данный бизнес необходимо будет регистрировать как индивидуальное предпринимательство», - предупредили эксперты.

По словам специалистов, в России не найти альтернативы вложениям в недвижимость. Но остается надежда, что рынок аренды сможет «подстроиться под новые условия». На сегодня доход от сдачи жилплощади в аренду достигает 6-7% годовых.

«Но если процент упадет, то все перейдут на депозиты в банках. Несмотря на то, что сегодня рынок аренды занимает самые кризисные и рискованные позиции, люди с него не уходят», - резюмировали в агентстве.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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