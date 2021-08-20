Сдающим квартиры в аренду жителям России предрекли серьезные проблемы

Ученые из Великобритании определили, что привитые от коронавируса при дельта-штамме COVID-19 являются такими же заразными, как и невакцинированные.
Доктор медицинских наук, профессор, академик Академии военных наук Владислав Шафалинов известен своим негативным отношением к вакцинации от
Главный внештатный эпидемиолог Минздрава РМ Михаил Чумаков напомнил о необходимости вакцинации. Он подчеркнул, что вред от антипрививочников вылился
Немцы все меньше желают прививаться от коронавируса. Падение спроса на прививки приведет к тому, что невостребованными останутся миллионы доз вакцин.
Росстат сообщил, что сознательно отказались обращаться к врачам в 2020 году 29% россиян. Об этом говорится в ежегодном отчете «Комплексное наблюдение
Заведующий кафедрой патологии Гейдельбергского университета в Германии, доктор Пете Ширмашер призвал вскрывать людей, умерших после вакцинации от
Счета не менее восьми влиятельных организаций, которые в Нидерландах выступают против вакцинации от коронавируса COVID-19, были заблокированы банками
Об антителозависимом усилении коронавируса в результате вакцинации в условиях распространения штамма «дельта» предупредила группа ученых из Франции -
Собкор Общественной службы новостей Инга Ланская на собственном опыте убедилась, как сложно получить помощь от работников государственной медицины
Москвичка, привившаяся «Спутником V», пожаловалась на ухудшение зрения после вакцинации от коронавируса. «Ощущение, словно смотрю через чужие
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