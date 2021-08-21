В Греции рассказали, что будет осенью с теми, кто не привился

Авторы греческой газеты Kathimerini предупредили граждан, которые отказались от вакцинации против коронавируса о том, с какими последствиями своего решения они столкнутся. Во-первых, им нужно будет постоянно платить за тесты, а во-вторых, они лишатся возможности посещать развлекательные заведения и магазины. Об этом сообщает «Красная весна».

Так, полный список мер, принятых властями Греции, будет озвучен через неделю. По предварительным данным, развлекаться смогут лишь привитые граждане. Особенно ощутимо это будет в холодное время года, ведь в закрытые помещение невакцинированных не пустят.

Правительство косвенно предупредило, что отказавшиеся от прививки не смогут пойти в ресторан, кафе, бар, кино, клуб, театр или стадион.

С ограничениями столкнутся и в школах. В безвыходное положение поставили учителей, школьников и студентов, которые будут допускаться на занятия лишь после предъявления справки о вакцинации. Но есть альтернатива – 2 раза в неделю сдавать тест на коронавирус. И, конечно же, государство не станет оплачивать эту процедуру. Но студентам обещают предоставить бесплатные тестовые наборы.

Предположительно, все трудящиеся, воздержавшиеся от вакцинации, должны будут сдавать ПЦР-тесты 2 раза в неделю. Доводить дело до увольнений не планируют.

Кроме того, непривитые или не переболевшие не смогут посещать магазины розничной торговли. Стоит уточнить, что в Греции к таковым магазинам не относятся супермаркеты.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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