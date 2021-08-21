В Израиле увеличился спрос на фальшивые сертификаты о вакцинации от COVID-19

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В Израиле увеличился спрос на фальшивые сертификаты о вакцинации от COVID-19
В Мире

В Израиле спрос на поддельные сертификаты о вакцинации от COVID-19 вырос на 25 процентов. Об этом сообщила на страницах The Media Line журналистка Майя Маргит.

Вспышка коронавируса в стране привела к росту черного рынка по продажам поддельных результатов ПЦР-тестов и фальшивых ковид-сертификатов. В статье отмечается, что на подпольные группы в Telegram, где предлагают купить подделки, подписаны сотни тысяч израильтян. Все они из числа антипрививочников, сомневающихся в вакцинации либо разочаровавшиеся в эффективности прививок.


К примеру, есть в Telegram группа под названием «Зеленый пропуск и сертификаты о вакцинации». Так вот в ней на текущий момент уже более 166 тысяч подписчиков. Там можно приобрести сертификаты, причем не рискуя деньгами - оплату необходимо произвести только после получения необходимого документа. Еще в одной группе 212 тысяч подписчиков. Сколько реальных покупателей подделок, неизвестно, но отзывы о приобретении сертификатов оставили порядка пяти сотен довольных израильтян.

В среднем фейковые документы о вакцинации можно приобрести за 1000 шекелей (порядка 23 тысяч рублей).

Подпольными пабликами, где торгуют подделками, активно интересуется полиция страны, но пока что полностью прекратить их существование не в силах.

Поэтому замначальника полиции Зив Сагив обратился к гражданам и напомнил, что люди, которые покупают такие сертификаты, «просто тратят деньги на лист бумаги, который ничего не стоит, потому что разоблачить подделку очень легко».

Напомним: по последней информации, в Израиле остаются непривитыми более миллиона граждан. Преимущественно это арабы и религиозные евреи. Власти именно их считают виновниками новой масштабной вспышки коронавируса в этой стране.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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