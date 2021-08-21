Иск о снятии РПСС с выборов в Заксобрание Петербурга отклонили

КПРФ обратилась в суд с требованием отменить регистрацию списка Российской партии свободы и справедливости (РПСС) на выборах в ЗакС из-за фальсификаций подписей. Однако Санкт-Петербургский городской суд не удовлетворил иск коммунистов.

Представители КПРФ указали, что РПСС предоставила в Горизбирком 20 497 подписей горожан. В ходе проверки 3872 подписных листов было выявлено 119 недействительных подписей. В КПРФ считают, что недействительными должны быть признаны 532 подписи избирателей. Но суд отклонил запрос политического объединения.

По мнению члена КПРФ Андрея Белякова, только что созданная партия без исправно работающей структуры вряд ли могла собрать такое количество подписей. Он считает, что они либо собирались на рабочих местах, либо их «рисовали». У политика сложилось впечатление, что партию целенаправленно «тащат за уши» на предстоящие выборы.

Некоторые издания считают , в сборе подписей за РПСС участвовали члены ТИК. По закону сотрудникам избиркомов запрещено этим заниматься. Несмотря на очевидные нарушения, ГИК зарегистрировал кандидатов от РПСС. Им также могут «подсобить» в ходе голосования, лишь бы «заселить» парламент лояльными Смольному кандидатами.

За время избирательной кампании в Петербурге создалось впечатление, что РПСС и партия «Новые люди» поддерживаются Смольным. Между тем «инакомыслящих» кандидатов от «Родины» и «Яблока» пытаются отстранить от участия в выборах. Высказываются мнения, что процессом руководит губернатор Северной столицы Александр Беглов и его ближайшие соратники.

ГИК отказался регистрировать весь городской список «Родины». К этому была близка и партия «Яблоко». Права баллотироваться в Законодательное собрание чуть не лишился действующий депутат Борис Вишневский. Позже Горизбиркому пришлось зарегистрировать его, но некоторым его однопартийцам повезло меньше. Сам Вишневский указал на политическую подоплеку всего происходящего.

Как писали СМИ, аппарат Беглова пытается сформировать из «своих» кандидатов лояльный парламент. Сопровождающие этот процесс скандалы привлекли внимание главы Центризбиркома Эллы Памфиловой, что может привести к роспуску петербургской избирательной комиссии после сентябрьских выборов.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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