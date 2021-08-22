Эксперт Леонков: бегство военных США из Афганистана могло быть постановкой

Российский военный эксперт Алексей Леонков раскрыл тайный план США по Афганистану. По его словам, трусливый побег афганской армии и «подарок» в виде бесчисленного запаса американских вооружений, оставленный талибам – это именно то, чего и добавились в Вашингтоне. Об этом сообщает «ФАН».

На протяжении 20 лет США предоставляли Афганистану массу своего вооружения и техники под предлогом военной помощи. Общая сумма оружия достигает нескольких миллиардов долларов. Но после того, как Вашингтон покинул афганскую армию, последняя оказалась неспособной управлять столь внушительным арсеналом. В итоге, боевикам «Талибана» (запрещенная в РФ) всего за 2 недели наступления удалось захватить власть и запастить внушительным запасом мощного вооружения.

По мнению российского эксперта, эта ситуация навевает на мысль, что между «Талибаном» и американцами существует тайный сговор.

«Вашингтон якобы ни при чем, но талибы получили оружие практически без боя. Определенно, здесь были какие-то договоренности с организацией, которые американцы всеми способами стараются завуалировать», - предположил Леонков.

Таким образом, бегство военных США из Афганистана могло быть лишь постановкой, которая отвлекла бы внимание от договора. Да и сомнения вызывают заявления американских политиков о том, что талибы якобы изменились и больше не склонны к жестокости.

Также Леонков считает, что Афганистан сегодня находится в информационном вакууме. То есть общественность получает далеко не всю информацию через новости.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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