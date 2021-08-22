Талибы пересняли фотографию американских морских пехотинцев времен Второй Мировой войны

Боевики запрещенной в России террористической организации «Талибан» повторили культовый снимок с американскими солдатами, который был сделан во Вторую мировую войну.

Об этом сообщает телеканал Fox News, уточняя, что речь идет о фото, на котором бойцы батальона «Бадри 313» устанавливают флаг. Этот снимок повторяет фото американских морских пехотинцев, которые во время битвы за японский остров Иводзима в 1945 году подняли американский флаг на горе Сурибачи.

Этот батальон особый и отличается тем, что его личный состав снаряжен американскими камуфляжем, ботинками, бронежилетами. Предположительно, его бойцы могут иметь и американское оружие.

Аналитики отмечают, что «Талибан» мог получить все оружие, которое не уничтожила афганская армия. За период с 2002 по 2017 годы Вашингтон выделил 28 млрд долларов на вооружение афганской армии. Теперь же этим вооружением может обладать «Талибан».

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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