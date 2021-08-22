Терапевт из Франции прекратила врачебную деятельность, поскольку сомневается в безопасности вакцин от COVID-19

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Терапевт из Франции прекратила врачебную деятельность, поскольку сомневается в безопасности вакцин от COVID-19
В Мире

Терапевт, специалист по рефлексотерапии города Монбризон Лаура Кэтрин Дубьен заявила, что выступает против обязательной вакцинации. Она предпочитает отказаться от прививки против COVIDи остаться без работы, но не принимать участие в эксперименте с вакцинами. 

Врач предупредила своих пациентов, что с 15 сентября больше не сможет практиковать, и просит это учитывать, передает Le Quotidien du Medecin.

Во Франции с этой даты медработники должны иметь санитарный паспорт, где будет указано, что они прошли вакцинацию от коронавируса, или же регулярно предоставлять результаты тестов с отрицательным результатом. 

Лаура Кэтрин Дубьен приняла решение  прекратить свою врачебную деятельность, поскольку сомневается в безопасности вакцин. В настоящее время во Франции граждан прививают препаратами Pfizer, Moderna, AstraZeneca и Johnson & Johnson. Терапевт утверждает, что все предоставленные в научной литературе статьи не убедили ее в том, что вакцины на основе матричной РНК безопасны. Зато личный опыт и множество побочных эффектов, которые она наблюдала, вынудили ее сделать совершенно иные выводы.

«Я видела так много необычных побочных эффектов среди своих привитых пациентов, паралич лицевого нерва и других зон… что не могу не задаться вопросом! Это не вакцины, а генная терапия», — утверждает медик.

По ее словам, для пациентов с хроническими заболеваниями в возрасте от 65 до 85 лет соотношение вреда и пользы примерно одинаковы, но у людей моложе 44 лет летальность гораздо выше.

«Я просто говорю то, что наблюдаю как врач», — резюмировала врач.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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