Беглову повышают рейтинг за счет цитируемости в СМИ

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Беглову повышают рейтинг за счет цитируемости в СМИ
Санкт-Петербург
Губернатор Петербурга Александр Беглов / Фото: gov.spb.ru

Смольный искусственно поднимает рейтинг губернатора Петербурга Александра Беглова. Вероятно, эти действия чиновников стали реакцией на увеличение числа негативных упоминаний градоначальника в СМИ.  

На сайте администрации за один день появилось более десяти новостей о достижениях администрации города с комментариями Беглова. Губернатор рассказал об открытии новых школ, проведении торжественной линейки и обеспечении всех учеников горячими обедами. По его словам, власти планируют еще создать центры детского цифрового образования и софинансировать возведение 3 школ по госпрограмме. Также город закупил следующую партию вакцины от COVID-19 и приобрел почти 400 квартир для льготников. 

Подобные новости очевидно публикуются с целью повысить рейтинг губернатора, который, по сообщениям Агентства политических и экономических коммуникаций, всего за месяц опустился на несколько позиций. Высокий уровень недоверия граждан к Беглову подтвердил и Центр политической конъюнктуры. Согласно исследованию, количество негативных публикаций о градоначальнике значительно увеличилось за последнее время.

Рейтинг Беглова начал падать из-за многочисленных скандалов, связанных с предстоящими выборами в Законодательное собрание. Губернатор пытается ограничить явку на выборы, не допустить в парламент оппозиционных кандидатов и сформировать лояльный парламент. Кроме того, петербуржцы активно напоминают губернатору о его невыполненных предвыборных обещаниях. 



Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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