Беглову повышают рейтинг за счет цитируемости в СМИ

Доктор медицинских наук, профессор, академик Академии военных наук Владислав Шафалинов известен своим негативным отношением к вакцинации от
Ученые из Великобритании определили, что привитые от коронавируса при дельта-штамме COVID-19 являются такими же заразными, как и невакцинированные.
Руководитель лаборатории особо опасных инфекций центра Фундаментальной трансляционной медицины, профессор, вирусолог Александр Чепурнов призвал
Счета не менее восьми влиятельных организаций, которые в Нидерландах выступают против вакцинации от коронавируса COVID-19, были заблокированы банками
Генерал ВСУ Игорь Гордийчук заявил о том, что война в Крыму обернулась бы утратой всей Украины. В интервью изданию «Левый берег» Гордийчук отметил,
Саратов готов приступить к вакцинации детей от коронавируса в ближайшее время — с таким заявлением выступил министр здравоохранения региона Олег
Вакцинация от коронавируса в России продолжается, регионы оценивают темпы. Недавно дал оценку темпам прививочной кампании министр здравоохранения
В Израиле спрос на поддельные сертификаты о вакцинации от COVID-19 вырос на 25 процентов. Об этом сообщила на страницах The Media Line журналистка
Боевики запрещенной в России террористической организации «Талибан» повторили культовый снимок с американскими солдатами, который был сделан во
Украина совместно с НАТО продолжают наращивать военную активность у границы России. Генштаб Вооруженных сил Украины в сентябре планирует проведение
ОБСУДИТЬКомментарии для сайта Cackle