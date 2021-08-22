Экономист О’Нил оценил влияние вывода американских войск из Афганистана на доллар

Главный экономист банка Goldman Sachs Джим О'Нил, который ранее возглавлял Министерство финансов Великобритании, в своей статье для Project Syndicate выразил уверенность, что вывод американских войск из Афганистана и победа «Талибана» (террористическая организация, деятельность в России запрещена, - ред.) приведет к серьезному обрушению доллара США. Специалист увидел в происходящих в экономике процессах все предпосылки к этому.

Доллар в своей истории пережил довольно много потрясений, но с нынешней ситуацией они несравнимы. Дело в том, что тогда большинство государств были нацелены на то, чтобы их валюты свободно колебались по отношению к «американцу».

И США из этого извлекли пользу для себя, пользуясь преимуществами доллара как основной мировой валюты. К примеру, при президенте Трампе страна вводила санкционные ограничения против стран, которые сотрудничали с Ираном. Не исключено, что сейчас, уже при Байдене, Вашингтон разыграет ту же карту и примется оказывать давление на государства, которые будут вести дела с пребывающими у власти в Афганистане талибами (члены террористической организации, деятельность которой в Российской Федерации запрещена). В этом случае «это может иметь существенное влияние на будущее валюты», предупреждает О'Нил.

На текущий момент влияние Китая в мировой экономике выросло, следовательно, назрела необходимость фундаментальной перебалансировки корзины валют.

Проще говоря, доля и рост доли юаня в корзине валют увеличится. И для мировой системы финансов это не может оставаться незамеченным.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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