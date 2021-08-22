Экономист О’Нил оценил влияние вывода американских войск из Афганистана на доллар

Доктор медицинских наук, профессор, академик Академии военных наук Владислав Шафалинов известен своим негативным отношением к вакцинации от
Руководитель лаборатории особо опасных инфекций центра Фундаментальной трансляционной медицины, профессор, вирусолог Александр Чепурнов призвал
Терапевт, специалист по рефлексотерапии города Монбризон Лаура Кэтрин Дубьен заявила, что выступает против обязательной вакцинации. Она предпочитает
Боевики запрещенной в России террористической организации «Талибан» повторили культовый снимок с американскими солдатами, который был сделан во
Генерал ВСУ Игорь Гордийчук заявил о том, что война в Крыму обернулась бы утратой всей Украины. В интервью изданию «Левый берег» Гордийчук отметил,
Саратов готов приступить к вакцинации детей от коронавируса в ближайшее время — с таким заявлением выступил министр здравоохранения региона Олег
В Израиле спрос на поддельные сертификаты о вакцинации от COVID-19 вырос на 25 процентов. Об этом сообщила на страницах The Media Line журналистка
Вакцинация от коронавируса в России продолжается, регионы оценивают темпы. Недавно дал оценку темпам прививочной кампании министр здравоохранения
Украина совместно с НАТО продолжают наращивать военную активность у границы России. Генштаб Вооруженных сил Украины в сентябре планирует проведение
Ситуация в Афганистане сейчас, являющаяся результатом фактического бегства США из страны, вызвала большой переполох на Тайване. В Тайбэе уже начали
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