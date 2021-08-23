The New Yorker: Следующая американская война будет с Китаем

Бенджамин Уоллес-Уэллс, обозреватель, пишущий об американской политике и обществе, сотрудничает с The New Yorker с 2006 года, а в 2015 году стал штатным автором издания. Недавно он опубликовал статью, в которой прокомментировал события в Афганистане. Как пишет автор публикации, американцы отреагировали на кадры пытающихся улететь из Афганистана союзников странным образом.

Уоллес-Уэллс предположил, что в США зреют настроения для развязывания новой войны, которая необходима для того, чтобы восстановить поколебленный престиж США после поражения в Афганистане. Одним из тех людей, которые мыслят в этом направлении, является сорокалетний стратег Элбридж Колби, внук Уильяма Колби, директора ЦРУ при Ричарде Никсоне, и сын Джонатана Колби, старшего советника Carlyle Group.





Как отмечает автор статьи, выпускник Йельской школы права Элбридж Колби, занимавший при Дональде Трампе должность заместителя помощника главы Пентагона по вопросам стратегии и развития вооруженных сил, убеждает США вступить в войну, чтобы защитить Тайвань от КНР. В этой войне на стороне США может выступить Вьетнам.

Колби опубликовал свою книгу «Стратегия отрицания», в которой предлагает военную стратегию для борьбы с Китаем. Колби хочет, чтобы американцы готовились к войне за Тайвань, так как это может предотвратить вторжение Китая на остров. Только американское военное вмешательство сможет сохранить Тайвань свободным, пишет автор книги.

Как пишет Уоллес-Уэллс, миссия США в Афганистан заканчивается, а вместе с этим растет воинственность по отношению к Китаю. Автор публикации предположил, что в ближайшее время все громче будут звучать заявления о необходимости войны.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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