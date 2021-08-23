В Грузии от коронавируса умер первый полностью вакцинированный пациент

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В Грузии от коронавируса умер первый полностью вакцинированный пациент
В Мире

В Грузии врачами был зафиксирован первый случай смерти полностью вакцинированного от коронавирусной инфекции пациента. Об этом общественность проинформировала глава Минздрава страны Екатерина Тикарадзе.

«Конечно, это очень прискорбный факт. В мире есть такие единичные случаи, и один из них был зафиксирован и в Грузии», – заявила она и призвала не расценивать превратно произошедшее.

По словам Тикарадзе, смерть привитого пациента не должна провоцировать недоверие к вакцинации. Стоит хотя бы взглянуть на данные статистики. Глава Минздрава Грузии сообщила, что вероятность летального исхода у полностью привитых пациентов составляет 0,001%.

У человека, который прошел иммунизацию и умер от коронавируса, был целый ряд хронических заболеваний. При этом Тикарадзе не захотела отвечать на вопрос журналистов, какой вакциной прививался умерший.

Напомним, что в Грузии людей сейчас вакцинируют препаратами от Pfizer, AstraZeneca, Sinopharm и Sinovac Biotech. 

Кампания по вакцинации в стране стартовала еще 15 марта, но движется очень медленно. На текущий момент там привито 294 365 человек – это даже меньше, нежели 8 процентов населения.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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