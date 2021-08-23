Управление Беглова городом усугубило в Петербурге кризис метростроения

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов не в состоянии справиться с существующими проблемами в сфере строительства городского метрополитена. Отсутствие жесткой позиции градоначальника и его нежелание принимать волевые решения приводит к тому, что темпы прокладки линий подземки значительно замедляются. Сложившаяся ситуация вынуждает федеральный центр брать ее под собственный «ручной контроль», что в перспективе может негативно сказаться на карьере Беглова.

Системный кризис петербургского метрополитена связан с недостатком финансирования и проблемами с подрядчиком. Сдвиги сроков строительства станций более чем существенные. Согласно плану, составленному в 2008 году, к 2020 году в Петербурге должно было открыться 40 новых станций. Однако к указанному сроку в эксплуатацию вошли лишь 9 из них.

С приходом Беглова на должность губернатора в 2019 году ситуация лишь усугубилась. В Смольном не сумели разработать эффективную стратегию выхода из сложившегося кризиса строительства метрополитена. Кадровые перестановки и принудительное банкротство «Метростроя» еще сильнее сдвигают сроки проведения работ.

На фоне системных проблем странно звучат обещания Беглова открыть еще 7 новых станций к 2024 году . У города объективно нет возможностей для того, чтобы построить их к указанному сроку. Петербургу не хватает собственных бюджетных средств, из-за чего город вынужден просить финансовой помощи у федерального центра. Ранее вице-губернатор Максим Соколов уже заявлял, что Смольный запросил у Москвы на эти цели 80 миллиардов рублей.

Сложившаяся ситуация указывает на неспособность Беглова разобраться с существующими проблемами городского транспорта. Неэффективные действия и решения приводят к тому, что в дело вынуждены вмешиваться специалисты из федерального центра. Определение единственного подрядчика по проектированию, реконструкции и строительству подземки было возложено на плечи председателя правительства России Михаила Мишустина. Фактически президент Владимир Путин поручил премьер-министру взять ситуацию с петербургским метрополитеном на «ручной контроль» .

Внимание федерального центра позитивно отразится на темпах решения существующих проблем подземки, однако серьезно пошатнет позиции Александра Беглова. Сложившаяся ситуация может указывать на скорые кадровые перестановки в петербургской власти.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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