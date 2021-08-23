NRK: Захват талибами власти в Афганистане может негативно сказаться на России

Российское посольство в Афганистане продолжает работать в то время, как западные страны эвакуируют своих дипломатов после захвата страны талибами (запрещенное в России движение). Как пишет автор статьи в норвежском издании NRK, приход боевиков к власти может ударить по России, о чем Москве стоит задуматься.

Сейчас в России считают, что США уже не оказывают большого влияния на события в мире, американцы потеряли роль мирового полицейского после их бегства из Афганистана. В Москве отмечают, что операция по выводу военного контингента из Афганистана войдет в историю. Русские сравнивают выход США из Афганистана со своим в 1989 году. В России полагают, что советские войска выходили из стабильной страны с сильной властью.

Автор статьи обвинил Россию в подрывной деятельности, в том, что российские разведчики поработали над тем, чтобы американцы не смогли вести борьбу с боевиками в Афганистане. Как пишет автор публикации, Россия извлекает выгоду из того, что талибам достался от американцев целых арсенал оружия. В публикации подчеркивается, что в Москве рано радуются, так как после захвата талибами Афганистан станет местом для формирования террористических группировок, что чревато серьезными последствиями для России.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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