Руководитель лаборатории особо опасных инфекций центра Фундаментальной трансляционной медицины, профессор, вирусолог Александр Чепурнов призвал
Терапевт, специалист по рефлексотерапии города Монбризон Лаура Кэтрин Дубьен заявила, что выступает против обязательной вакцинации. Она предпочитает
Боевики запрещенной в России террористической организации «Талибан» повторили культовый снимок с американскими солдатами, который был сделан во
В Израиле спрос на поддельные сертификаты о вакцинации от COVID-19 вырос на 25 процентов. Об этом сообщила на страницах The Media Line журналистка
Генерал ВСУ Игорь Гордийчук заявил о том, что война в Крыму обернулась бы утратой всей Украины. В интервью изданию «Левый берег» Гордийчук отметил,
О причинах роста заболеваемости COVID-19 после вакцинации рассказал эксперт Минздрава. Стоит отметить, что информация об увеличении суточного числа
Российский военный эксперт Алексей Леонков раскрыл тайный план США по Афганистану. По его словам, трусливый побег афганской армии и «подарок» в виде
Вакцинация от коронавируса в России, как и в мире, продолжается. Большинство людей переносят прививки легко, не сталкиваясь с выраженными побочными
Юрист Алена Барсова прокомментировала отношение россиян к вакцинации от коронавируса. Она отметила, что хотя клинические испытания препарата «Спутник
Вопрос о правах крымских татар вновь поднимается Украиной накануне ее Дня независимости. 24 августа Украина отметит этот праздник, а 23 августа
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