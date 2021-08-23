Кравцов обсудит проблемы школьного питания на традиционном Родительском собрании

В конце августа состоится Всероссийское родительское собрание, на котором чиновники ответят на вопросы родителей и обсудят пожелания по улучшению школьной системы. В мероприятии примут участие глава Минпросвещения Сергей Кравцов и представители профильных ведомств из разных регионов.

Кравцов пригласил родителей присоединиться к эфиру, который запланирован на 28 августа, а также пообещал лично ответить на поступающие вопросы. Одной из важнейших тем для обсуждения станет детское питание. В России с прошлого года работает программа по обеспечению бесплатными горячими обедами младшеклассников, причем проблемы с нею чаще всего наблюдаются в крупных городах. Например, в Петербурге, где сфера школьного питания признана самой картелизированной отраслью городской экономики.

Последние годы ФАС в Петербурге активно проводит «чистку» рынка соцпитания, и с 2018 года выявила порядка 10 сговоров между частными комбинатами. Так, «Артис-Детское питание» и «Фирма Флоридан» не раз были уличены в создании картелей . Предприятия также вступали в сговор с местными властями. Яркий пример - так называемый «колпинский картель» , куда входили не только частные комбинаты, но и представители администрации. В настоящий момент антимонопольное ведомство изучает, вступали ли в сговор представители администрации Выборгского района с компаниями, принадлежащими семье бывшего районного чиновника.

Нарушения во время торгов напрямую отражаются на качестве школьного питания, поэтому в Петербурге нередко фиксируют массовые отравления детей. На жалобы родителей чиновники реагируют неохотно, а некоторые защищают недобросовестных поставщиков. Роспотребнадзор и Россельхознадзор, регулярно находящие на производствах нарушения, ограничиваются штрафами, которые никакой угрозы компаниям не несут.

Решить проблему можно было бы через Реестр недобросовестных поставщиков. Однако есть риск, что обслуживать школы будет некому, так как частные комбинаты почти полностью выдавили с рынка городские предприятия.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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