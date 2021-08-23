В Питере суд отправил адвоката в тюрьму за мошенничество

Петербургский адвокат отправится в исправительную колонию общего режима на три с половиной года, согласно решению Невского районного суда, который признал его виновным в мошенничестве (ч.3 ст.30 – ч.4 ст.159 УК РФ). Как отмечено в материалах уголовного дела, в октябре 2019 года юрист пытался выманить у своих жертв 3 миллиона рублей.

Ему удалось получить доступ к информации о допросе одной из своих жертв как свидетеля по делу. Он точно знал, что женщина не будет привлечена к ответственности. Она и ее муж занимали высокие должности в компании, по которой проводилось расследование.

Юрист предложил супругам заключить с их предприятием соглашение об оказании юридической помощи и пообещал помочь им избежать уголовной ответственности, хотя прекрасно знал, что тюрьма подозреваемым не грозит, пишет Мойка .

По словам предприимчивого адвоката, в обмен на освобождение от уголовной ответственности правоохранители требуют передать им взятку в размере 4 миллиона рублей. Позднее стороны сошлись на сумме в 3 миллионов рублей. Они договорились о передаче денег в одном из петербургских ресторанов. Эта встреча состоялась, но мошенник получил не деньги, а муляж. Там он и был задержан сотрудниками полиции. Свою вину мужчина признал, а после оглашения приговора его заключили под стражу.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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