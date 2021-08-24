Экономист Сафонов объяснил, почему в РФ нельзя отменить пенсионную реформу

Российский экономист, проректор Финансового университета при правительстве России Александр Сафонов объяснил, почему в стране невозможно принять законопроект о возвращении пенсионного возраста. По его словам, деньги, сэкономленные благодаря реформе, тратятся на другие нужды, тогда как пенсионеры сами хотят продолжать работать. Об этом сообщает «Ura.Ru».

«Целью пенсионной реформы было повышение устойчивости Пенсионного фонда РФ. Вместе с тем стояла задача предоставить бюджету возможность выделять средства на другие направления. Многие люди пенсионного возраста в стране продолжают работать. Они действительн о хотят работать», - подчеркнул экономист.

Он добавил, что пенсионная реформа действительно позволила накопить определенную часть средств в бюджете. Все они были и будут расходованы на развитие экономики. Вскоре из этих же накоплений будет произведена выплата всем пенсионерам в размере 10 тысяч рублей, о которой ранее объяснил президент России Владимир Путин.

Напомним, ранее депутаты фракции КПРФ предоставили законопроект о возвращении прежнего пенсионного возраста. Госдума рассмотрела предложение, после чего заместитель главы комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский решительно заявил, что законопроект не будет принят.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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